يوفنتوس وسامبدوريا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2020-21، والمقرر إقامتها في ملعب أليانز.

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يوفنتوس 2 × 0 سامبدوريا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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83' أوجيلو أرسل عرضية من اليسار حولها إيكدال إلى المرمى برأسه، فارتطمت الكرة بوجه بونوتشي وتحولت للمرمى، لكن تشيزني أمسك الكرة.

83' أوووووووووووووووو.. تشيزني يمسك كرة من على خط المرمى ويحرم سامبدوريا من الأول.

81' سامبدوريا يندفع من جديد بحثًا عن الهدف.

79' ركنية من اليمين نفذت بعرضية ارتقى لها بونوتشي فاصطدمت به الكرة وسقطت وأربكت الدفاع، فوصلت الكرة لماكيني الذي أرسل تسديدة سكنت الشباك.

79' الثااااااااااااااااااني ليوفنتوس عن طريق ماكيني..

78' كوادرادو يخرج وسط تحية الجماهير ويدخل بدلاً منه بينتانكور.

77' خطأ لسامبدوريا من أمام منطقة الجزاء ينفذه كوالياريلا بتسديدة ترتطم بالجدار.

71' خطيييييييييييييرة ليوفنتوس بعرضية من اليمين عن طريق كوادرادو تصل لدي شيليو في يسار منطقة الجزاء، فيروض الكرة ثم يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع وتمر الكرة إلى ركنية من على يسار أوديرو..

70' فيري يدخل بدلاً من بوناتزولي.

67' دي شيليو يدخل بدلاً من فرابوتا.

65' كولوسيفسكي يتخلص من يوشيدا ببراعة في وسط الميدان ثم يمرر كرة أمامية تبحث عن رونالدو أمام يمين منطقة الجزاء، لكن كولي ينطلق للكرة ويبعدها.

59' خطيييييييييييرة ليوفنتوس بعرضية من فرابوتا في اليسار تصل لكوادرادو اذلي يمهد الكرة لرونالدو في يمين منطقة الجزاء، فيرسل الدون تسديدة يسارية تمر عالية إلى ضربة مرمى.

58' عرضية من اليسار يحولها تورسبي برأسه للمرمى، لكن الكرة تخرج بعيدة.

56' فرابوتا يرسل عرضية من اليسار يطير لها رونالدو، لكن الكرة تمر منه.

53' رونالدو يرد ويرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

52' بوناتزولي يتلاعب بالدفاع ثم يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تمر إلى ضربة مرمى من على يسار تشيزني.

47' فرابوتااااااااااااا يتقدم في اليسار ويستقبل تمريرة رائعة من رامسي بتسديدة من يسار منطقة الجزاء، لكن أوديرو في الموعد.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني...

يوشيدا وكوالياريلا يدخلان بدلاً من تونالي وليريس..

HT | ⏱ | Good start to the season so far, let's keep it up in the second half! 💪⚪️⚫️#JuveSamp #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/yivBpZYs5z — JuventusFC (@juventusfcen) September 20, 2020

46' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول...

44' أوجيلوووووووو يرسل عرضية أرضية يحاول بوناتزولي تحويلها للمرمى، لكن بونوتشي يبعد الكرة التي تربك الدفاع حتى يأتي رابيو وينهي الخطورة تمامًا.

43' ماكيني يتوغل بالكرة أمام منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة يسارية تمر عالية إلى ضربة مرمى.

42' الرااااااااااااااائع كولوسيفسكي يضم بالكرة في يمين منطقة الجزاء، ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها دفاع سامبدوريا.

37' كولوسيفسكي يعكس كرة من أمام يمين منطقة الجزاء إلى يسارها، وديباولي في الموعد.

27' حصار من سامبدوريا على يوفنتوس الذي يتراجع للتأمين.

24' رامسي مرر كرة رائعة دخل بها رونالدو يسار منطقة الجزاء، ثم أرسل قذيفة يسارية عبرت من أوديرو ومنعتها العارضة من الدخول للمرمى.

24' يا رباااااااااااااااااااه، العارضة تحرم رونالدو من الهدف الثاني ليوفنتوس...

19' أمامية من بونوتشي ينطلق لها رونالدو أمام منطقة الجزاء، لكن الكرة تمر منه إلى يد الحارس أوديرو.

18' خطييييييييييييرة ليوفنتوس بثنائية بين رامسي وكوادرادو الذي يدخل يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة قوية تخرج عالية، ثم يشير الحكم إلى تسلل على الكولومبي.

16' بيريشينسكي يراوغ رامسي على يمين منطقة الجزاء، فيعرقله الويلزي ويتحصل سامبدوريا على خطأ.

13' رونالدو توغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء فأبعدها من أمامه أوجيلو، فوصلت الكرة لكولوفيسكي الذي أرسل تسديدة يسارية على طريقة ديبالا من على يمين القوس سكنت شباك أوديرو.

13' جووووووووووووووووووول أول ليوفنتوس عن طريق كولوسيفسكي..

11' رونالدووووووووووو يضيع الهدف الأول ليوفنتوس بعد تمريرة رائعة من رامسي أوصلت الكرة له فانطلق بها حتى دخل يسار منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة يسارية أبعدها أوديرو.

6' تصويييييييبة من دانيلو من أمام منطقة الجزاء تمر إلى خارج الملعب من على حافة العارضة.

5' خطأ ليوفنتوس من أمام منطقة الجزاء ينفذه رونالدو بتسديدة تصطدم بالجدار.

4' بطاقة صفراء أولى في المباراة يتحصل عليها تونيلي بعد تدخل قوي على رامسي.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل سامبدوريا:

يبدأ المدرب كلاوديو رانييري بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-5-1

إميل أوديرو

نوماسو أوجيلو - لورينزو تونيلي - عمر كولي - بارتوش بيريشينسكي

ياكوب يانكتو - مهدي ليريس - ألبين إيكدال - مورتين تورسبي - فابيو ديباولي

فيديريكو بوناتزولي

البدلاء: جوليان تشابوت - فاسكو ريجيني - مايا يوشيدا - أنطونينو لا جومينا - نيكولا رافاليا - فابيو كوالياريلا - ليوناردو كابيتزي - فاليرو فيري - أليكس فيراري - جاستون راميريز - رونالدو فييرا - ميكيل دامسجارد.

تشكيل يوفنتوس:

يبدأ أندريا بيرلو بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-5-2

فويتشيك تشيزني

جورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

جيانلوكا فرابوتا - آرون رامزي - وستون مكيني - أدريان رابيو - خوان كوادرادو

كريستيانو رونالدو - ديان كولوسيفسكي

البدلاء: أرتور - دوجلاس كوستا - هانز نيكولوسي كافايليا - جيانلويجي بوفون - دانييلي روجاني - مانولو بورتانوفا - جياكومو فريوني - ماتيا دي شيليو - ميريح ديميريل - ردوريجو بينتانكور.

الظهور الاول للمدرب أندريا بيرلو في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس👥 pic.twitter.com/XksCGfj3LA — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2020

حسم نادي السيدة العجوز لقب الدوري بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان ، وخرج من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا على يد أوليمبك ليون الفرنسي، وخسر نهائي الكأس أمام نابولي، ما أثار غضب الجماهير و الإدارة على المدير الفني ساري واضطرهم لاستبداله بمدرب جديد.

يوفنتوس خاض مباراة ودية واحدة وانتهت بفوز عريض بنتيجة 5/0 أمام نادي نوفارا، ولكنه يواجه تحدي كبير حيث أنه بعد لقاء سامبدوريا مباشرة سيواجه روما و نابولي على التوالي، إذا تمكن بيرلو من اجتياز هذه اللقاءات بنجاح، فسيكون أكبر دليل على قدرته التدريبية، وسيكسب ثقة الإدارة والمشجعين أيضًا.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا في الجولة الأولى في الدوري الإيطالي 2020-2021 والمقامة في ملعب أليانز.