يوفنتوس ضد أتالانتا: مباشر لحظة بلحظة

49' ديبالا ينفذ الضربة الحرة بعرضية يبعدها الدفاع، ثم يتابع بيرنارديسكي الكرة بتسديدة قوية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

48' دي رون يتدخل على رونالدو في اليسار، وخطأ ليوفنتوس.

47' أصبح اليوفي على اليمين وأتالانتا على اليسار

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني...

#JuveAtalanta | 0-1 | HALF-TIME ⏸️ Siamo avanti al termine di un ottimo primo tempo! 💪 We lead after a great first half! #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/mcEmzVGXw3

48' ومعها يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة.

47' ديبالا يدخل يمين منطقة الجزاء ويتلاعب بالدفاع، ثم يرسل عرضية تصطدم بالدفاع.

46' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' كوادرادو يرسل كرة عالية إلى أمام منطقة الجزاء، حيث رونالدو الذي يعيد الكرة بكعبه لديبالا، ثم يحاول الأرجنتيني التسديد، لكن الدفاع يغلق في وجهه كل شيء.

43' كوادرادو مرر كرة لديبالا وضعته خلف بالومينو فدخل يمين منطقة الجزاء وأرسل عرضية قابلها رونالدو برأسية من القائم الثاني، لكن الكرة خرجت إلى ضربة مرمى من على يسار جوليني، ثم أشار الحكم إلى تسلل على ديبالا.

43' يا رباااااااااااااااااااه، التعادل يضيع على رونالدو.

41' تمريرات بين لاعبي اليوفي أمام منطقة جزاء أتالانتا المتراجع.

40' فريلير يمرر كرة إلى زاباتا في منطقة الجزاء، فيستلم الكولومبي الكرة ثم يسقط، لكن الحكم يقول لاشيء.

39' أتالانتا مازال مسيطر، واليوفي ضائع.

37' أمامية من بونوتشي ينطلق لها بيرنارديسكي لكنه لا يلحق بالكرة ويشير الحكم لتسلل عليه.

36' خطييييييرة لأتالانتا بعرضية من ركنية من اليسار عن طريق إيليتشيتش يحولها تولوي برأسه للمرمى، لكن الكرة تصطدم بزاباتا الذي يحاول متابعتها للمرمى، لكن الدفاع يشتت الكرة.

35' عرضية من كاستاني من اليسار تعبر من الجميع وتصل سهلة ليد تشيزني.

34' فريلير يرسل كرة عالية تصل لزاباتا على يسار منطقة الجزاء، ثم يرسل عرضية أرضية تصطدم ببونوتشي وتخرج الكرة للركنية.

33' خطييييييييييرة ليوفنتوس بكرة أمامية من بينتانكور، يروضها ديبالا في يسار المنطقة ثم يرسل تسديدة يلمسها جوليني وتعبر الكرة إلى الركنية.

31' عرضية خطييييييييرة من اليسار عن طريق كاستاني، يرتقي لها زاباتا لكن الكرة تعبر منه إلى ضربة مرمى.

29' زاباتا يتعرض لتدخل قوي من كوادرادو، وخطأ وإنذار على نجم اليوفي.

28' إيليتشيتش يمرر كرة لجوميز الذي يرسل عرضية من اليمين يبعدها دي ليخت.

26' تمريرات بين عناصر يوفنتوس أمام مناطق أتالانتا، لكن لا حلول.

25' كاستاني ينطلق بالكرة في اليسار حتى يدخل منطقة الجزاء، ثم يحاول العبور من رابيو لكن الكرة تخرج منه إلى ضربة مرمى.

24' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض دي ليخت.

22' زاباتا يتداخل مع دي ليخت من جديد، والهولندي يصاب ويتلقى العلاج من جديد.

22' إيليتشيتش يتقدم على يمين منطقة الجزاء ثم يضرب الكرة في ماتويدي بحثًا عن ركلة جزاء، لكن الحكم يشير له أن الكرة اصطدمت بصدر الفرنسي.

21' ديبالا يتقدم بالكرة ثم يمررها لداخل منطقة الجزاء بحثًا عن رونالدو، لكن تولوي يعترض الكرة.

21' رونالدو يرسل عرضية من اليسار يبعدها تولوي.

20' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض الهولندي.

19' دي ليخت يسقط بعد تداخل مع زاباتا القوي ويتعرض لإصابة، والحكم يوقف اللعب لعلاجه.

18' يوفنتوس يخرج من مناطقه بحثًا عن التعادل، لكن الأمر يبدو مستحيلاً مع التنظيم الدفاعي الجيد لأبناء بيرجامو.

GOAL! Duvan Zapata's low strike gives Atalanta the lead - and moves them above , for now.#JuveAtalanta pic.twitter.com/SCxoMmSjhJ