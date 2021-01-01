يوفنتوس وإنتر: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لقمة الكالتشيو بين يوفنتوس أمام إنتر في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي، والتي تقام على ملعب سان سيرو..

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إنتر 1 × 0 يوفنتوس

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37' لوكاكوووو! فرصة خطيرة لإحراز الثالث بعد اختراق لباريلا من الجبهة اليُمنى وعرضية أرضية للوكاكو الذي سددها بيمناه لكن تشيزني كان لها بالمرصاد.

33' لاوتارو مارتينيز مرة أخرى! انفراد من مرتدة وتسديدة أرضية منه بعد ارتداد الكرة من الدفاع لكنها تأتي بجوار المرمى.

29' لا جديد، إنتر يستحوذ على الكرة أثر من يوفنتوس، مستوى سيئ جدًا لكتيبة أندريا بيرلو حتى الآن ولا فرص على المرمى.

22' فرصة أخرى خطيرة لإنتر! لوكاكو يسدد الكرة بيسراه بعد مرتدة وتصدى لها تشيزني ببراعة، لترتد للاوتارو والمرمى فارغ لكنه بغرابة شديدة سددها في المدرجات.

15' إنتر كاد يضيف الهدف الثاني! عرضية أرضية رائعة من حكيمي مرت من لاوتارو ووصلت إلى فيدال ليسددها بيسراه من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الكرة علت المرمى.

12' جوووووووووووووووووووووووول! فيدال يحرز هدف المقدمة لإنتر بعد عرضية من باريلا حوّلها برأسه إلى الشباك، النيراتزوري يتقدم.

10' حكم المباراة يلغي هدف المقدمة ليوفنتوس بعد تسديدة قوية صدها هاندانوفيتش فارتدت إلى كييزا ومنه إلى رونالدو ثم الشباك، اتضح وجود الدون في وضعية تسلل.

7' الفرصة الأولى الخطيرة لإنتر من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء سددها بروزوفيتش لكنها أتت بجوار المرمى بأمتار.

5' حتى الآن يتبادل الفريقان السيطرة بدون أي خطورة تذكر على المرمى، مع أفضلية نسبيًا لإنتر.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل إنتر:

يبدأ المدرب أنطونيو كونتي بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

أليساندرو باستوني - سيباستيان دي فراي - ميلان شكرينار

أشلي يونج - أرتورو فيدال - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولا باريلا - أشرف حكيمي

روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز

تشكيل يوفنتوس:

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

تشيزني

جيانلوكا فرابوتا - جورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

آرون رامسي - أدريان رابيوت - بينتانكور - فيدريكو كييزا

كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا

ووجبت الإشارة إلى إنتر يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن جاره المتصدر، بينما يحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 33 نقطة.

من جهة أخرى، تألق يوفنتوس مؤخرًا بصورة كبيرة، فبعد الهزيمة من فيورنتينا استفاقت كتيبة بيرلو وحققت ثلاثة انتصارات متتالية، منهم اثنين على منافسين مباشرين وهما ميلان المتصدر وساسوولو مفاجأة الدوري هذا الموسم.

المدرب أنطونيو كونتي تحت الضغط، فهو لم يستطع الفوز على اليوفي في مبارتين خاضهما مع إنتر، إلى جانب أنباء عن احتمالية إقالته إن هُزم في تلك القمة وابتعد بذلك عن صدارة جنة كرة القدم.

نتائج سلبية كثيرة حظيّ بها النيراتزوري في الآونة الأخيرة بعدما هُزم من سامبدوريا وأضاع على نفسه فرصة الصدارة بعد تعثر ميلان في تلك الجولة، ثم التعادل المخيب للآمال الجولة الماضية مع روما بهدفين لكل فريق.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة إنتر ويوفنتوس في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي بملعب سان سيرو.