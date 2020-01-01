نحلة تبعد رونالدو عن مواجهة كرواتيا

ضربة قوية للبرتغال في دوري الأمم الأوروبية

يستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره الكرواتي في دوري الأمم الأوروبية، بدون خدمات نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة.

اللاعب لم يتواجد في تدريبات البرتغال الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية، مما يعني ابتعاده بشكل شبه نهائي عن المباراة القادمة.

ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية، فإن السبب الرئيسي لغياب رونالدو، هو معاناته من عدوى في قدمه اليمنى بسبب لسعة نحلة.

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ومن جانبه قال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال عن إمكانية ظهور رونالدو:"هناك شكوك كبيرة حول جاهزيته بنسبة 100% للمباراة".

وأضاف:"كان يتدرب بصورة طبيعية، قبل أن يشعر بتورم في قدمه بسبب لسعة نحلة، الآن علينا الانتظار حتى يتعافى بشكل كامل".

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يذكر أن البرتغال تلعب الليلة ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، قبل مواجهة السويد يوم الثلاثاء القادم في نفس البطولة.