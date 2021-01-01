يوفنتوس ونابولي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد روما بالجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي بملعب مارادونا بمشاركة النجم كريستيانو رونالدو..

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نابولي 1 × 0 يوفنتوس

مباشر، لحظة بلحظة



نهاية المباراة بفوز نابولي بهدف نظيف

89' عرضية من الجهة اليسرى يلعبها رونالدو برأسه ولكن ميريت يمسك الكرة بكل سهولة

85' تسديدة قوية من موراتا، يتصدى لها نجم المباراة ميريت قبل أن يخرجها رحماني لضربة ركنية

84' يوفنتوس يضغط بقوة من أجل التعادل، عرضية خطيرة من الجهة اليمنى يخرجها دفاع نابولي بصعوبة، وتسديدة قوية للغاية من كييزا بجوار القائم!

78' ضربة ركنية ليوفنتوس، تصل لكيليني الذي يلعبها برأسه وترتطم بواحد من مدافعي نابولي قبل أن يتم تشتيت الكرة، مطالبات بركلة جزاء ولكن حكم المباراة يحتسب ضربة ركنية

73' انطلاقة رائعة من كريستيانو رونالدو من الجهة اليسرى، وتسديدة أرضية قوية ولكن ميريت يتصدى ويخرجها لضربة ركنية

68' خطيررررررررة من دانيلو، الظهير البرازيلي يسدد كرة مشتتة من ماكسيموفيتش من لمسة واحدة وتمر بجوار القائم

62' جول ليوفنتوس عن طريق موراتا ولكن حكم المباراة يُلغي الهدف بسبب خطأ على كيليني الذي كان قد مرر الكرة برأسه للمهاجم الإسباني

61' عرضية أخرى من كييزا على الجهة اليمنى، ولكن رحماني يشتتها قبل أن تصل إلى موراتا

56' ميررررررريت يتألق مرة أخرى ويتصدى لتسديدة قوية للغاية من كييزا

51' ضربة حرة مباشرة ليوفنتوس على حدود منطقة الجزاء، يلعبها رونالدو ولكنها عالية قليلًا عن المرمى

48' غير معقووووووووووووووووول! رونالدو يهدر فرصة لا تضيع، ضربة ركنية والكرة تصل إلى رونالدو أمام المرمى، البرتغالي يسددها وميريت يتألق وينقذ فرصة هدف محقق ليوفنتوس

47' يوفنتوس يبدأ الشوط الثاني بكل قوة، عرضية أخرى من كييزا، تصل لأحد لاعبي يوفنتوس الذي يمهد الكرة لرونالدو ويسددها على مرتين ولكن تمر بجوار القائم الأيسر لميريت

46' خطيررررررررررررررررررة من يوفنتوس، موراتا كاد يعدل النتيجة، عرضية رائعة من كييزا يلعبها الإسباني برأسه وتمر بجوار القائم بسنتيمترات قليلة

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

نهاية الشوط الأول بتقدم نابولي بهدف نظيف سجله إنسيني من ركلة جزاء

45' ضربة حرة مباشرة ليوفنتوس من على حدود منطقة جزاء نابولي

44' بطاقة صفراء لكوادرادو بعد أن تدخل قوي للغاية على لوزانو

38' انطلاقة رائعة من إنسيني على الجهة اليسرى وتسديدة قوية ولكنها تصطدم بدفاع يوفنتوس

34' عرضية من كوادرادو من على الجهة اليمنى ولكن ميريت يمسك بالكرة

33' تسديدة من بوليتانو ولكن الكرة عالية وتمر بجوار القائم الأيمن

28' جووووووووووووووووووووووووووووووووول، نابولي يحرز الهدف الأول من ركلة جزاء سجلها إنسيني بشكل رااااااااائع

27' الحكم يقرر احتساب ركلة جزااااااااااااااااااء لصالح ناااااااااااااااااابولي بعد العودة للفار، حيث أثبتت رؤية المشهد مجددًا تعرض رحماني للضرب في وجهه من قبل كيليني

27' ضربة حرة غير مباشرة لنابولي ولكن الكرة تصل إلى تشيزني بسهولة، رحماني يسقط على الأرض متألمًا بعد التحامه مع كيليني

22' بطاقة صفراء أولى لدي لورينزو بعد عرقلة كييزا

17' كرة عرضية من إنسيني، يلعبها لوزانو برأسه ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر لتشيزني

16' تسديدة من بوليتانو ولكن الكرة تصطدم بدفاع يوفنتوس وتخرج إلى ضربة ركنية

14' نابولي يرد سرررريعًا بفرصة خطيرة، انطلاقة من لوزانو على الجهة اليسرى، يمرر كرة عرضية يشتتها دي ليخت وتصل إلى إنسيني الذي يسددها ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن

13' خطيررررررررررررررررررررة ليوفنتوس، انطلاقة رائعة من موراتا الذي يمرر الكرة وتصل إلى رونالدو على حدود منطقة الجزاء ويسددها من لمسة واحدة ولكن الكرة عالية جدًا عن ميريت

9' أوووووووووه خطيرة لليوفي، بينية رائعة إلى رونالدو الذي كان ينفرد بالمرمى ولكن ماريو روي يتألق ويخُرج الكرة لضربة ركنية

7' عرضية من كوادرادو ولكن دفاع نابولي يشتت الكرة بنجاح قبل أن تصل إلى رونالدو

5' الضربة الركنية تُلعب سريعًا، تصل إلى رابيو الذي يلعبها برأسه ولكنها عالية عن مرمى نابولي

5' عرضية من كريستيانو رونالدو من الجهة اليسرى ولكن دفاع نابولي يشتتها لضربة ركنية

4' سيطرة من نابولي على الكرة، ولكنها سلبية بدون أي فرص حتى الآن

انطلاق المباراة

تم تغيير أوسبينا الذي كان من المفترض أن يبدأ أساسيًا بعد أن تعرض للإصابة على مستوى الفخذ، أثناء إجراء عمليات الإحماء، ليحل ميريت عوضًا عنه

تشكيل نابولي

يبدأ المدرب جاتوزو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



ميريت

ماريو روي - ماكسيموفيتش - رحماني - دي لورينزو

زيلينسكي - باكايوكو

إنسيني - لوزانو - بوليتانو

أوسيمين

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



تشيزني

دانيلو - دي ليخت - كيليني - كوادرادو

كييزا - بينتاكو - رابيو - بيرنارديسكي

ألفارو موراتا - كريستيانو رونالدو

ويحتل نابولي المركز السادس برصيد 37 نقطة، ويواجه جاتوزو شبح الإقالة بسبب تذبذب النتائج في الأونة الأخيرة والخروج من نصف نهائي كأس إيطاليا بعد الخسارة أمام أتالانتا، يمكن القول بأن مواجهة اليوم قد تكون الفرصة الأخيرة له.

وكان البيانكونيري قد حقق الفوز على روما في الجولة الماضية بهدفين نظيفين ليواصل الضغط على ميلان في الصدارة والتي يبتعد عنها حامل اللقب بفارق 7 نقاط مع لعب مباراة أقل من طرفي مدينة ميلان.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام نابولي في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي، والتي ستُقام على ملعب مارادونا.