محاولة جديدة من مانشستر سيتي لضم مدافع يوفنتوس

هل يتخلى يوفنتوس عن مدافعه المخضرم؟

يسعى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ، للعودة مرة أخرى لمحاولاته من أجل التعاقد مع ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، لتدعيم الخط الخلفي لفريقه.

المدرب الإسباني حاول التعاقد مع المدافع الإيطالي، في بداية فترته مع سيتي، ولكن الصفقة فشلت لينضم اللاعب لميلان ويعود في وقت لاحق ليوفنتوس .

تقارير إيطالية، أكدت عودة بونوتشي على رادار سيتي مرة أخرى، حيث يبحث عن مدافع جديد أو أكثر، لحل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الفريق هذا الموسم.

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المحاولة الجديدة لجوارديولا ربما تفشل بصورة كبيرة، لعدم وجود أي نية من يوفنتوس ببيع صاحب الـ33 سنة الذي قام بتجديد عقده مؤخراً مع السيدة العجوز.

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ومن غير المتوقع أن يتخلى يوفنتوس عن مدافع المخضرم، نظراً لتأثر دفاع الفريق بعد انتقاله لميلان، وتحسنه بصورة ملحوظة منذ عودته، بفضل صلابته الدفاعية وشخصيته داخل غرفة الملابس.

وعلى جانب آخر تعتبر إمكانية رحيل دانييلي روجاني عن يوفنتوس هي الأقرب، نظراً لتقلص دوره بشكل كبير في النادي الإيطالي، بوجود بونوتشي وديميرال وماتياس دي ليخت وكيليني.