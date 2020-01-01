يوفنتوس ما زال يحلم بهالاند

هل يكون بوروسيا دورتموند محطة لانتقال هالاند إلى يوفنتوس ويضيع حلم مانشستر يونايتد؟

أكدت مصادر صحفية إيطالية أنه على الرغم من انتقال إيرلينج هالاند إلى بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن يوفنتوس ما زال يحلم به.

وتألق هالاند بقميص بوروسيا دورتموند خلال الفترة القصيرة التي لعبها منذ يناير حتى منتصف مارس، ما جعل الأندية تثق أكثر في قدراته.

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وكان يوفنتوس ومانشستر يونايتد هما أبرز الأندية المهتمة بخدمات إيرلينج هالاند قبل أن ينضم إلى صفوف دورتموند، حيث كانا أقرب وجهتين له.

وفي الوقت الحالي، تتحدث المصادر عن إمكانية أن يكون يوفنتوس أو مانشستر يونايتد محطة مقبلة لهالاند، الذي يعتبر انتقاله لدورتموند مجرد خطوة مؤقتة.

ويمتلك هالاند شرطًا جزائيًا بقمية 75 مليون يورو فقط، ولكن لا يمكن تفعيله قبل عام 2022، لذلك لن يتمكن أحد من كسر عقده الصيف المقبل.

وفقًا لصحيفة بيلد الألمانية فإن العديد من الأندية تضع بالفعل هذا الشرط الجزائي كوسيلة للتعاقد مع اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية بعد القادم.

ويتزعم يوفنتوس قائمة المهتمين بخدمات اللاعب، حيث يمتلك النادي الإيطالي علاقة قوية مع وكيل أعمال المهاجم النرويجي الشاب مينو رايولا.

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يذكر أن يوفنتوس قد استغل علاقته بمينو رايولا تلك في تسويق بول بوجبا منذ 4 سنوات، وكذلك في حسم سباق التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت الصيف الماضي.