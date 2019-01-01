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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أوبتا | أمام لاتسيو، الشوط الأسوأ ليوفنتوس هجوميًا منذ 2004

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Andreas Solaro
سجل سيء جدًا ليوفنتوس أمام لاتسيو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انتهى الشوط الأول من مباراة لاتسيو ضد يوفنتوس لحساب الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي بالتعادل السلبي.

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وشهد الشوط أفضلية كاملة لصالح أصحاب ملعب الأولمبيكو وتعددت محاولاتهم الهجومية وسنحت لهم أكثر من فرصة خطيرة لكن الرعونة وعدم التوفيق وتألق فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس حال دون تقدمهم بالنتيجة.

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وفي المقابل لعب يوفنتوس مباراة سلبية تمامًا خاصة على الصعيد الهجومي، إذ لم ينجح الفريق في تسديد أي كرة على مرمى لاتسيو أو حتى خارج المرمى.

أوبتا المتخصصة في الإحصائيات نشرت تغريدة قالت فيها أن تلك المرة الأولى التي لا يحاول يوفنتوس تسديد أي كرة على منافسه منذ بدأت تجمع بيانات المباريات والأندية واللاعبين، موسم 2004-2005.

يُذكر أن هجوم يوفنتوس في المباراة يضم الثلاثي كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا ودوجلاس كوستا، مع غياب ماريو ماندجوكيتش للإصابة.

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