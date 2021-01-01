يوفنتوس وفيورنتينا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي بملعب أرتيميو فرانكي..

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28 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فلاهوفيتش يحرز ركلة الجزاء بشكل جميل ويمنح فريقه تقدم مستحق تمامًا

28 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاااااااااااااااااااااااااااااااااااء لفيورنتينا

26 مطالبات بلمسة يد على رابيو داخل منطقة الجزاء، الحكم قرر متابعة اللقطة عبر تقنية الفار

25 أووووه الكرة تسقط من يد تشيزني ولكن دفاع يوفنتوس يشتتها سريعًا

24 فيورنتينا هو الأخطر في تلك الدقائق، هل يترجم ذلك إلى هدف؟

20 أوووووووووووه غير معقول! تسديدة من بولجار ترتطم بدفاع يوفنتوس وتصطدم بالقائم قبل أن يمسك تشيزني بالكرة

18 تسديدة قووووووووووية ورائعة من المدافع ميلينكوفيتش ولكن تشيزني يتألق ويخرجها لضربة ركنية

16 عررررررضية من الجهة اليسرى للفيولا، ساندرو يشتت الكرة لضربة ركنية قبل أن تصل للخطير فلاهوفيتش

مرور ربع ساعة والمباراة بدون أي فرص حقيقية حتى الآن

9 ضربة حرة غير مباشرة لفيورنتينا، بونوتشي يشتت الكرة إلى رمية تماس ويسقط متألمًا على الأرض

6 أوووووووووووه فرصة خطيرة ليوفنتوس، رونالدو يقطع تمريرة خاطئة من الفيولا، يمرر بالكعب إلى كوادرادو الذي يلعب كرة عرضية ولكن دراجوفسكي يمسك بالكرة

3 تمريرة طولية من بونوتشي إلى كوادرادو ولكن الكرة تطول وتصل ضربة مرمى لفيورنتينا

2 سيطرة واستحواذ من يوفنتوس في أولى دقائق المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل فيورنتينا

يبدأ المدرب ياكيني بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



دراجوفسكي

إيجور - ميلينكوفيتش - بيزيلا - كاسيرس

كاستروفيلي - أمرابط - بولجار - فينوتي

ريبيري - فلاهوفيتش

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2



تشيزني

بونوتشي - دي ليخت - كيليني

ساندرو - رامسي - بينتاكور - رابيو- كوادرادو

ديبالا - رونالدو

في المقابل يتواجد الفيولا في المركز الرابع عشر وبفارق 5 نقاط فقط عن مراكز الهبوط لذلك يجب على الفريق جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في ما تبقى من مباريات الموسم من أجل ضمان بقائه في الدوري.

يواجه البيانكونيري مواجهة شرسة للغاية للحفاظ على تواجده في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حيث يتواجد في المركز الرابع بفارق نقطة عن الخامس نابولي وخلف الثاني ميلان بفارق نقطة، وبحاجة لاستمرار الانتصارات للإبقاء على كامل حظوظه الأوروبية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام فيورنتينا في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي والتي ستُقام على ملعب أرتيميو فرانكي.