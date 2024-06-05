بعد طرده من يوفنتوس .. عروض العمل تنهال على أليجري من عمالقة الدوري الإيطالي!

ما هي الوجهة الجديدة للمدرب المشاغب؟

كشفت تقارير صحفية، عن مفاوضات بين العملاق الإيطالي ميلان والمدرب ماسيمليانو أليجري، لتولي القيادة الفنية للروسونيري بدءًا من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "راي سبورت" الإيطالية، أن إدارة ميلان أجرت اتصالات مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري، لتعويض رحيل ستيفانو بيولي عن الفريق.

وكان أليجري قد رحل عن يوفنتوس بكثير من الضجة في نهاية الموسم الماضي، بعد ساعات مع تتويجه مع الفريق بلقب كأس إيطاليا، حيث تسبب انفعاله على الحكم الرابع خلال مباراة نهائي الكأس في غضب إدارة ناديه والإعلان عن إقالته.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن باولو فونسيكا كان المرشح الأول لتدريب ميلان بعد رحيل ستيفانو بيولي، لكن مدرب يوفنتوس السابق دخل ضمن قائمة المرشحين لقيادة الروسونيري.

في سياق متصل، كشف موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو، يضع أليجري أيضًا على رأس أولوياته للتعاقد معه في الموسم المقبل من أجل قيادة فريق "البيانكوسيليستي".

وأوضح الموقع أن لوتيتو دخل في خلافات مع المدرب الكرواتي إيجور تودور، وقرر الأخير مغادرة لاتسيو بعد 3 أشهر فقط من تسلمه المهام، مشيرًا إلى أن أليجري كان هدفًا في الموسم الماضي لرئيس لاتسيو ويسعى الآن لتحقيقه بعد رحيل الأخير عن يوفنتوس.