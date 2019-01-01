يوفنتوس وساسوولو: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد ساسوولو فى الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي 2019-2020، باستاد يوفنتوس

يوفنتوس 1 × 1 ساسوولو

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

HT | ⏱ | Fine primo tempo all'Allianz Stadium. 1-1 il parziale di #JuveSassuolo, i gol sono di @bonucci_leo19 e Boga.



Forza ragazzi, ci sono ancora 45 minuti! pic.twitter.com/VGbt83FYQL — JuventusFC (@juventusfc) December 1, 2019

46- يُطلق حكم المباراة صافرة نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل بنتيجة (1-1) ما بين يوفنتوس وساسوولو.

45- مرتدة سريعة من لاعبي يوفنتوس تصل طولية إلى هيجواين وكريستيانو رونالدو ولكن يخرج الحارس ستيفانو بشكل رائع ويصل إلى الكرة قبل مهاجمي يوفنتوس ويُشتتها بعيداً.

45- خطأ لصالح لوكاتيلي في وسط الملعب بعد تدخل قوي من كوادرادو.

43- لاعبي ساسوولو يستحوذون على الكرة بشكل رائع ويقدمون مباراة رائعة حتى الأن.

42- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن يُبعدها بونوتشي عن مناطق الخطورة.

41- اللاعب بوجا يراوغ لاعبي يوفنتوس بشكل رائع في الجانب الأيمن من الملعب ولكن يخرجها ماتيس دي ليخت لركلة جانبية.

40- خطأ وبطاقة صفراء للاعب فيليب جوريتشيتش بعد تدخله بقوة على بيرنارديسكي في وسط الملعب.

39- يا الله، إنطلاقة سريعة من لاعبي ساسوولو تصل إلى تولان في الجانب الايمن ويضع عرضية رائعة إلى كابوتو الذي يُسددها بالرأس ولكن تخرج بعيداً عن المرمى.

38- يُنفذها بيانيتش طولية داخل منطقة الجزاء ولكن يُعلن الحكم عن وجود خطأ على بونوتشي لصالح ساسوولو.

37- مرتدة سريعة تصل إلى كريستيانو الذي يُمررها إلى هيجواين ولكن يتدخل مارلون ويفتعل خطأ مع لاعب يوفنتوس في وسط الملعب.

36- يا الله، تسديدة صاروخية من لوكاتيلي ولكن تخرج بجانب القائم الأيسر لبوفون.

34- لاعبي يوفنتوس يتقدمون بشكل كبير في محاولة للتسجيل ولكن قوة دفاعية كبيرة من لاعبي ساسوولو في المناطق الخلفية.

31- ضغط قوي من كوادرادو على لاعبي ساسوولو لتصل الكرة إلى هيجواين وينطلق من العمق ويُسدد كرة قوية ولكن تخرج بعيداً عن المرمى.

28- محاولة من كريستيانو رونالدو للعبور من الجانب الأيسر ولكن يتدخل معه جيريمي تولجان ويستخلص منه الكرة بشكل رائع.

26- محاولات من لاعبي يوفنتوس للتقدم بالكرة في إتجاه مرمى ساسوولو للتقدم مرة آخرى، ولكن لاعبي الضيوف يقدمون مباراة رائعة هجومياً ودفاعياً حتى الأن.

22- جيريمي بوجا الرائع وثنائية رائعة مع فرانشيسكو كابوتو في الجانب الأيمن ليدخل بوجا ويضع الكرة بلمسة سحرية من فوق الحارس بوفون الذي خرج ليوقفه، ولكن تدخل الكرة في شباك يوفنتوس ليصل ساسوولو إلى التعادل.

22- يا الله، جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ساسوولووووو، بوجا يُسجل هدف التعادل بعد دقيقتين من هدف يوفنتوس.

20' | ⚽️ | LEO GOOOOOOOOOOOOL!



Conclusione rasoterra da fuori area di @bonucci_leo19, che non lascia scampo a Turati e si insacca nell'angolino! GRANDE LEOOOOOO 🔝👍



Powered by @officialpes #JuveSassuolo [1-0] #ForzaJuve pic.twitter.com/0jy0GcaqNO — JuventusFC (@juventusfc) December 1, 2019

20- تمريرة من كوادرادو في الجانب الأيمن إلى بينتانكور الذي يعود بالكرة إلى بونوتشي القادم من الخلف ليُسدد كرة غاية في الروعة تسكن في شباك الحارس ستيفانو.

20- جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، بونوووووووووووتشي يُسجل هدفاً رائعاً.

19- يا الله، ما هذا الخروج الجميل، لاعبي ساسوولو يخرجون بالكرة من المناطق الدفاعية بشكل رائعة وبتمريرات قصيرة غاية في الروعة حتى استطاعوا الوصول بالكرة إلى مرمى يوفنتوس ليُسددها بوجا بشكل قوي ولكن تخرج لتصبح ركلة مرمى لصالح بوفون.

16- يا الله، تمريرة غاية في الروعة من بيانيتش لتصل إلى هيجواين وحيداً داخل منطقة الجزاء ولكن يُسددها من لمسة واحدة لتخرج على يمين الحارس ستيفانو.

15- مازال الحماس مُسيطراً على المباراة وخاصة لاعبي ساسوولو الذين يبادرون بالتقدم بشكل رائع دون أي رهبة.

12- تسديدة قوية ورائعة من جوريتشيتش ولكن بوفون يُنقذ مرماه ويُبعد الكرة.

11- إختراق رائع من بوجا ويراوغ لاعبي يوفنتوس بشكل رائع ولكن تدخل أليكس ساندرو وماتيس دي ليخت سوياً ليتحصل لاعب ساسوولو على خطأ في مكان خطير بجانب دائرة منطقة الجزاء.

10- تُنفذ الركلة الجانبية بتمريرة قصيرة إلى كوادرادو الذي يضع عرضية يلتحم فيها كريستيانو رونالدو وبونوتشي سوياً وتخرج الكرة إلى ركلة مرمى.

9- تسديدة صاروخية من إيمري تشان ولكن يتصدى لها حارس مرمى ساسوولو بشكل رائع لتصبح ركلة جانبية.

8- يالله، بيرنارديسكي ينطلق من العمق ويُمرر إلى هيجواين في الجانب الأيمن ليضعها عرضية رائعة لتصل إلى إيمري تشان أمام المرمى وحيداً ولكن بشكل غريب يُضيع الكرة وتعبر من بين أقدامه.

7- صراع كبير بين الفريقين للسيطرة على وسط الملعب.

4- ساسوولو يبدأ بضغط قوي على لاعبي يوفنتوس ومحاولات للاستحواذ على الكرة والتقدم بشكل سريع نحو مرمى البيانكونيري.

3- بداية قوية وحماسية من الفريقين.

1- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية شوط المباراة الأول.

تشكيل ساسوولو: يبدأ روبيرتو دي زيربي بطريقة (4-2-3-1) وبتشكيلة تضم كلٌا من (ستيفانو توراتي / جيريمي تولجان، فيليبو رومانيا، مارلون، كاراكوبولس / فرانشيسكو ماينانيللي، مانويل لوكاتيلي / جونيور تراوري، فيليب جوريتشيتش، جيريمي بوجا / فرانشيسكو كابوتو)

تشكيل يوفنتوس: يبدأ المدير الفني ساري بطريقة (4-3-1-2) وبتشكيلة تضم الأسماء التالية (بوفون / أليكس ساندرو، ماتيس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، كوادرادو / إمري تشان، بيانيتش، بينتانكور / فيدريكو بيرنارديسكي / كريستيانو رونالدو ، هيجواين).

المباراة ستشهد العودة الكاملة لكريستيانو رونالدو، والذي بدا واضحًا تأثره بالإصابة خلال مباراة أتلتيكو، ولكن الأكيد أنه سيكون جاهزًا لمباراة ساوسولو بكامل قوته، مما يشكل إضافة حقيقية لفريق السيدة العجوزة.

لم يبدأ ساسولو الموسم بصورة جيدة، حيث يحتل المركز الرابع عشر ولديه 13 نقطة فقط، كما يدخل هذه المباراة وهو متعثر أمام لاتسيو في الجولة الماضية بهدفين لهدف.

يأتي فوز اليوفي بعد الفوز العصيب على أتلانتا في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ضمنت للبيانكونيري الاستمرار في صدارة ترتيب السيري آ رغم الملاحقة الشرسة من إنتر.

تمكن يوفنتوس من تحقيق فوز غالٍ على أتلتيكو مدريد ضمن به الوصول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وضمن أيضًا احتلال المركز الأول في مجموعته، وبالتبعية خصم قد يكون أسهل إلى حد ما في الدور المقبل.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة يوفنتوس ضد ساسوولو فى إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، على ملعب يوفنتوس، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد جمال...متابعة ممتعة.