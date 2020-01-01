ساري يكشف سر هبوط مستوى رونالدو

تحدث أيضاً عن الخلاف حول مركز المهاجم البرتغالي

كشف ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس حقيقة الخلافات التي دارت بينه والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خلفية خسارة كأس إيطاليا أمام نابولي الأسبوع الماضي.

يوفنتوس تلقى الهزيمة الصادمة بركلات الترجيح، لتخرج العديد من التقارير الصحفية، حول وجود حالة من التوتر بين ساري والنجم البرتغالي.

البعض فسر ذلك بعدم موافقة رونالدو على المركز الذي يتواجد به على أرض الملعب، وهو ما علق عليه ساري في المؤتمر الصحفي لمواجهة بولونيا بالدوري.

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وقال ساري:"تحدثت معه قبل اللعب ضد ميلان ونابولي في كأس إيطاليا وكذلك أمس، لقد نجح في التسجيل 700 مرة في مراكز تميل أكثر ناحية الجناح، لذلك هو المكان المفضل له".

وأضاف:"عقدنا بعض المناقشات قبل نهائي الكأس، وقررنا في النهاية بأن يلعب باولو ديبالا في مركز أكثر عمقاً في الملعب".

وتابع:"كانت هناك محادثة طويلة جمعتني برونالدو أمس، تحدثنا عن كل ما حدث في النهائي، سيعود بأفضل صورة ممكنة له قريباً، لأن المشكلة تأتي في عدم جاهزيته بدنياً بنسبة 100% بعد العودة من التوقف".

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يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإيطالي بـ63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو الثاني.