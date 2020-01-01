شتشيسني: رونالدو على موعد مع معجزة جديدة أمام ليون

ثقة كبيرة من الحارس البولندي في زميله البرتغالي

حذر فويتشيك شتشيسني حارس مرمى يوفنتوس من أن كريستيانو رونالدو "مستعد لأداء معجزة أخرى" في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد البيانكونيري لاستئناف موسمه بعد توقفه منذ مارس بسبب فيروس كورونا، حيث ستقام مباراة الإياب الأخيرة في دور الـ16 مع ليون يوم الجمعة.

حيث يمتلك المدرب ماوريتسيو ساري 1-0 في مجموع المباراتين لكنهم يعلمون أنهم قادرون على التقدم إلى ربع النهائي.

المزيد من الفرق

قدم رونالدو تحولًا ملحوظًا هناك ، حيث سجل هاتريك في مباراة الإياب في تورينو ، ويعتقد شتشيسني أن الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات جاهز لتقديم أداء متكرر.

جيسوس: مانشستر سيتي خذل دي بروينه

وقال حارس مرمى يوفنتوس لتوتوسبورت: "أرى فريقًا جاهزًا ، هناك بيئة مشابهة للعام الماضي قبل المباراة ضد أتليتكو ​​مدريد".

وتابع "يمكننا القيام بذلك مرة أخرى هذا العام. هاتريك رونالدو؟ لا أحد في العالم لديه شكوك في أن كريستيانو يمكنه القيام تكرار ذلك.

وأكمل "كالعادة في الأوقات الحاسمة التي تحدث فيها الفرق ، فهو مستعد لأداء معجزة أخرى".

وأردف "نحن نلعب من أجل هدف مهم ، إيجاد الحافز ليس بالأمر الصعب ، كلنا مركزون".

أضاف "يبدو ليون لائقًا بدنيًا ، ويبدو أيضًا أنه مستعد للعب ، وسنرى من سيصل إلى ربع النهائي".

ويعود يوفنتوس إلى المنافسة الأوروبية على خلفية حصد لقبه التاسع على التوالي في الدوري الإيطالي، لكنه خسر كأس إيطاليا ، ولم يصلوا بعد إلى القمة في دوري أبطال أوروبا.

وسيسعى ساري إلى مساعدة يوفنتوس للحصول على أول لقب له في دوري أبطال أوروبا منذ عام 199.

يذكر أن إذا تغلب يوفنتوس على ليون ، فسوف يلتقي أمام ريال مدريد أو مانشستر سيتي في ربع النهائي في لشبونة.