يوفنتوس غاضب من البرتغال بسبب رونالدو

توتر في الأيام الأخيرة في تورينو بسبب النجم البرتغالي

تحدثت تقارير عن غضب في أروقة يوفنتوس بسبب التحاق كريستيانو رونالدو بصفوف المنتخب البرتغالي واحتمالية مشاركته في لقاءات تصفيات أمم أوروبا 2020.

وغادر رونالدو آخر لقاءين للسيدة العجوز كبديل في الشوط الثاني بسبب معاناته من آلام على مستوى الركبة حسبما صرح ناديه.

وقالت "لاجازيتا" إن يوفنتوس كان يأمل في أن يتحصل رونالدو على بعض من الراحة في تلك الأيام خوفاً من تفاقم إصابته، وتأثيرها على القادم من الموسم.

وأفاد التقرير أن فيرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، واللاعب نفسه متفقان على فكرة مشاركته في لقاءات لوكسمبورج وليتوانيا المقبلتين بالتصفيات.

سانتوس: الجميع يريد الحديث حول رونالدو

وأشار التقرير أن رونالدو لا يريد الراحة لرغبته في المنافسة على الكرة الذهبية، بالإضافة لكسر رقم الإيراني علي دائي كأكثر اللاعبين تهديفاً على صعيد المنتخبات.

ويملك علي دائي حالياً 109 هدف، مقابل 95 لرونالدو، الرقم الذي يأمل البرتغالي لرفعه في المباراتين المقبلتين.

ولم يغب رونالدو هذا الموسم عن يوفنتوس إلا في لقاء وحيد كان في التعادل مع ليتشي بالدوري الإيطالي.