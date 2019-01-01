بعد 3 سنوات، يوفنتوس يُخطط لتكرار "صفقة بيانيتش"

يوفنتوس ينوي ضم لاعب آخر من روما بالشرط الجزائي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فقد يوفنتوس خلال يناير الماضي مدافعه مهدي بن عطية بانتقاله إلى الدحيل القطري، وسيفقد الموسم القادم أندريا بارزالي باعتزاله اللعب، وكذلك مارتن كاسيريس الذي لن يستمر مع الفريق بعد انضمامه بالإعارة من لاتسيو.

كل هذا يدفع إدارة اليوفنتوس للتفكير في ضم مدافع جديد الصيف القادم، وفيما طُرحت أسماء "مكلفة" خلال الفترة الماضية مثل ماتياس دي ليخت ورفاييل فاران وروبن دياز، أشارت صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أن الهدف الأقرب هو كوستاس مانولاس مدافع روما.

إذ لا يستطيع يوفنتوس تحمل الأعباء المالية لضم مدافع من المستوى الأول، خاصة أن الصفقة ستكلفه ما يزيد عن الـ60 مليون يورو، ولذا بات الاتجاه الأوضح هو التعاقد مع مانولاس بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 36 مليون يورو.

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بطل إيطاليا خلال المواسم الثمانية الأخيرة كان قد ضم ميراليم بيانيتش من روما صيف 2016 بنفس الطريقة، إذ دفع الشرط الجزائي في عقده وكان بقيمة 32 مليون يورو، وينوي الآن وبمساعدة مينو رايولا تكرار نفس العملية مع المدافع اليوناني.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت ذهبت في اتجاه آخر تمامًا، حين قالت أنه من غير المستبعد أبدًا أن يستخدم ماسيميليانو أليجري لاعب الوسط إيمري كان في خط الدفاع الموسم القادم، وهنا لا تُصبح هناك حاجة ماسة لضم مدافع من المستوى الأول، والحديث يدور هنا حول استهداف صامويل أومتيتي من برشلونة أو ستيفان سافيتش من أتلتيكو مدريد.