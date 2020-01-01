يوفنتوس وروما: مباشر لحظة بلحظة
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يوفنتوس 0 × 0 روما
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
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1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
البدلاء / ماتيو كاردينالي / دانييل فوزاتو / فيديريكو فازيو / جوان جيسوس / دافيدي سانتون / ليوناردو سبيناتزولا / جوردان فيريتو / برونو بيريز / ميرت جيتين
💺 A disposizione per noi 🐺 pic.twitter.com/9ZcNyAl93E— AS Roma (@OfficialASRoma) January 22, 2020
روما: يبدأ المدرب باولو فونسيكا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من باو لوبيز / أليكساندر كولاروف / كريس سمولينج / جيانلوكا مانشيني / أليساندرو فلورينزي / أمادو دياوارا / برايان كريستانتي / جاستين كلويفرت / لورينزو بيليجريني / جنكيز أوندير / نيكولا كالينيتش
البدلاء / فيديريكو بيرنارديسكي / إيمري تشان / لوكا كوكولو / خوان كوادرادو / باولو ديبالا / بليز ماتويدي / كارلو بينسوليو / ماركو بياتسا / آرون رامسي / فويتشيك تشيزني / ماتيجيز دي ليجت
A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, de Ligt, Coccolo, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Dybala, Cuadrado, Pjaca, Bernardeschi#JuveRoma https://t.co/IP2r57JD8l— JuventusFC (@juventusfc) January 22, 2020
يوفنتوس: يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من جيانلويجي بوفون / أليكس ساندرو / دانييلي روجاني / ليوناردو بونوتشي / دانيلو / أدريان رابيو / ميراليم بيانيتش / رودريجو بنتانكور / كريستيانو رونالدو / جونزالو هيجواين / دوجلاس كوستا
تشكيل الفريقين:
أما يوفنتوس فالأمر لا يقبل القسمة على اثنين، فجمهور السيدة العجوز لا يقبل سوى بتحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات ولن يقبل أن تغيب شمس الكأس عن تورينو لمدة أطول من عام.
وبالنسبة لكتيبة باولو فونسيكا فستكون هذه المباراة فرصة مواتية في سبيل الثأر وأخذ خطوة إلى الأمام في بطولة حظوظ الجيالوروسي فيها مرتفعة للغاية رغم صعوبة الخصوم المتاحين.
هذه هي المباراة الثانية بين الفريقين في شهر يناير، حيث التقيا في بطولة الدوري الإيطالي في ملعب الأولمبيكو بروما، وتمكن البيانكونيري من تحقيق الانتصار بهدفين لهدف
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – حيث يستقبل ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو قمة من قمم كرة القدم الإيطالية عندما يلتقي يوفنتوس مع روما، في إطار ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./