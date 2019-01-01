دانيلو: لم أدرك ماذا حدث إلا بعد تسجيلي الهدف في شباك نابولي

دانيلو افتتح بالأمس أهداف مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد دانيلو، أنه لم يكن لديه الوقت الكافي ليدرك ماذا يحدث في مباراة فريقه، أمام نابولي حيث كان على مقاعد البدلاء ثم شارك وسريعاً سجل هدف التقدم.

وشارك الوافد الجديد بالأمس، في فوز يوفنتوس على حساب نابولي في قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، والتي انتهت بفوز السيدة العجوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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وقال دانيلو في تصريحات عقبت اللقاء: "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة من الآن، كنت أعمل على أن أصبح جاهزاً للمباراة في أسرع وقت لمساعدة الفريق".

وافتتح اللاعب البرازيلي أهداف المباراة بعد 26 ثانية فقط من نزوله إلى أرضية الملعب بالأمس، في أول مباراة له بالدوري الإيطالي.

وواصل: "لم يكن لدي الوقت لأدرك ماذا يحدث، كنت على مقاعد البدلاء ونزلت إلى أرضية الملعب ثم سجلت هدفاً، هذا حدث بسرعة كبيرة".

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وحول مباراة الأمس قال دانيلو: "هناك الكثير من الأشياء علينا تحسينها في فريقنا، نحن نعلم ذلك ولكن الفوز على نابولي جيد جداً لثقتنا نحن فريق واحد، بالرغم من التعادل كنت أعتقد أننا نستطيع التسجيل وهذا أهم شيء".

وكانت تشير النتيجة بتقدم يوفنتوس بثلاثة أهداف دون رد، ولكن تمكن نابولي من تعديل النتيجة لتصبح 3/3، وقبل نهاية المباراة سجل كوليبالي هدفاً بالخطأ في مرماه ليحصل فريق السيدة العجوز على نقاط المباراة.