حبيب يكشف عن مخاوف رونالدو تجاه ابنه

صداقة قوية تجمع بين الثنائي منذ سنوات

علاقة صداقة قوية تجمع بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحبيب نور محمدوف بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة، تحدث عنها الأخير وعن بعض تفاصيلها.

حبيب التقى برونالدو منذ سنوات، والإعجاب بين الثنائي معروف جيدًا، حيث يتحدث كل منهما للآخر عن الحياة المهنية والشخصية أيضًا.

الروسي تحدث في تصريحات نشرتها صحيفة "as" الإسبانية، مؤكدًا أن رونالدو لديه بعض المخاوف التي تخص ابنه كريستيانو جونيور.

وقال حبيب:"تحدثنا كل يوم تقريبًا، عندما التقينا كانت هناك العديد من المحادثات عن الدوافع التي تسببت في الإنجازات التي حققناها".

وأضاف:"أخبرني أنه يريد أن يكون ابنه خلفًا له، لأنه عندما كان طفلًا، حلمه الأكبر كان مجرد الحصول على زوج من الأحذية فقط".

وتابع:"ابنه من ناحية أخرى لديه كل شيء، إنه يخشى ألا يكون لديه نفس الجوع والتعطش والإرادة من أجل النجاح، لأن الأشخاص في حالته يجدون صعوبة للعثور على الدافع الصحيح".

واستكمل:"أحببت سماع ذلك من رونالدو، وأدركت إنه شخص لا يقبل الحصول على لقب واحد أو أكثر بقليل، لقد فاز للتو بلقبه الثلاثين، وهو أفضل هداف على مر العصور، أعتقد أنه سيستمر لمدة موسمين أو ثلاثة مواسم في الملاعب".

اقرأ أيضًا .. بنزيما: رونالدو مثلي الأعلى وزيدان أخي الأكبر

جدير بالذكر أن رونالدو الصغير يتواجد حاليًا في فريق الناشئين بيوفنتوس، حيث انتقل للفريق الإيطالي فور انضمام والده للسيدة العجوز.