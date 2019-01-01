يوفنتوس يفقد تشيزني بسبب الإصابة

البولندي متألق بالآونة الأخيرة

أعلن يوفنتوس غياب حارسه البولندي فويتشيك تشيزني عن لقاء أودينيزي مساء الأحد بالدوري الإيطالي بسبب تعرضه للإصابة.

تشيزني يقدم مستويات مميزة مع الفريق هذا الموسم ويعد من أبرز لاعبيه، وتألق في لقاء لاتسيو الجولة الماضية رغم الخسارة بثلاثة أهداف لواحد.

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ونشر يوفنتوس عبر حساباته على شبكات التواصل بياناً ذكر فيه أن الحارس تعرض لشعور بعدم الراحة في كتفه الأيمن، ولذا لن يتم استدعائه للقاء.

واستدعى المدرب ماوريتسيو ساري ماتيا بيرين ليكون مع جيانلويجي بوفون كحارسي يوفنتوس في قائمة الفريق للقاء أودينيزي.

ولم يلعب بيرين مع يوفنتوس أي لقاء الموسم الجاري، وكان على وشك الرحيل إلى بنفيكا الصيف الماضي، ولكن لم يتخط الفحص الطبي.

وينتظر أن يبدأ بوفون أساسياً، ليكون اللقاء الثاني له على التوالي بعدما شارك أمام باير ليفركوزن الأربعاء الماضي أوروبياً.

ويحتل حالياً يوفنتوس المركز الثاني على صعيد الترتيب في السيري آ، وبفارق نقطتين عن المتصدر إنتر.