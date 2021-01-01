يوفنتوس وبينيفينتو: مباشر لحظة بلحظة
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تشكيل بينيفينتو
يبدأ المدرب فيليبو إنزاجي بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 3-4-3
مونتيبو
باربا - كلاديرولا - تيويا
فولون - هيتيماج - فيولا - إيمبورتا
لابادولا - جايش - أيونيتا
⚽️ STARTING XI— Benevento Calcio (@bncalcio) March 21, 2021
🆚 #JuventusBenevento
🏆 #SerieATIM
🧙🏻♀️ #ForzaStrega pic.twitter.com/bKOzw3sjbP
تشكيل يوفنتوس
يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-4-2
تشيزني
بيرنارديسكي - دي ليخت - بونوتشي - دانيلو
كولوشيفسكي - أرثور - رابيو - كييزا
موراتا - رونالدو
#JuveBenevento— JuventusFC (@juventusfc) March 21, 2021
👉🏻 Scendiamo in campo così pic.twitter.com/uE6zaKNU3e
يسعى يوفنتوس لمواصلة الضغط على الإنتر، وخاصًة أن البيانكونيري يتواجد خلف النيراتزوري بفارق 10 نقاط ولكن مع لعبه لمباراة أقل، في حين أن بينيفينتو لا مجال لديه لإهدار النقاط إذا ما أراد البقاء، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام بينيفينتو وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي، والتي ستُقام على ملعب أليانز ستاديوم.