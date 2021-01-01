يوفنتوس وبورتو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة يوفنتوس وبورتو في إطار مباريات إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا

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نهاية الشوط الأول الممتع جدًا بين يوفنتوس وبورتو بتقدم الضيوف بهدف نظيف سجله أوليفيرا من ركلة جزاء

47' تسديدة قووووووية من الجهة اليمنى الخطيرة جدًا لبورتو عن طريق كورونا، ولكن تشيزني يتصدى ويمسك بالكرة

43' كرة طووولية من يوفنتوس كادت تباغت دفاع بورتو ولكن الحارس مارشيسن يواصل تألقه، يخرج من مرماه ويشتت الكرة

41' أووووووووووووه ارتباك كبير في منطقة جزاء بورتو بعد الضربة الركنية، الكرة تصل لبونوتشي أمام المرمى ولكن مدافع البيانكونيري يتباطئ في تسديدها ومارشيسن ينقذ الموقف سريعًا

40' تسديدة من رامسي ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

30' تسديدة رائعة من رابيو من لمسة واحدة وعلى الطائر بعد تشتيت من دفاع بورتو لكرة عرضية، تصل للاعب الفرنسي الذي يلعبها بقوة ولكن مارشيسن يتصدى

27' أووووووووووووووووووووووه يوفنتوس يهدر هدف التعادل، عرضية رائعة من كوادرادو تصل لموراتا الذي يسددها ولكن مارشيسن يتصدى لها

26' تسديدة على الطائر من سانوووسي ولكن الكرة بعيدة عن مرمى يوفنتوس

26' تسديدة أخرى من بورتو عن طريق أوتاااااافيو ولكن الكرة سهلة في يد تشيزني

25' تسديدة من كورونا ولكن تشيزني يتصدى لها، بورتو خطير جدًا في المرتدااااات

24' موراتا يتوغل بشكل رائع من الجهة اليمنى ولكن الكرة تطول منه وتضيع على يوفنتوس فرصة كادت أن تكون خطيرة لتعديل النتيجة

17 'جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أوليفيرا يحرز الهدف الأول لبورتو من ركلة جزاء، سددها بقوة على يمين تشيزني الذي ارتمى للجهة الآخرى!

16' ضرررررررررررررررربة جزااااااااااااااااااااااااااااااء لبورتو بعد أن تعرض الإيراني طارمي لعرقلة من التركي ديميرال

9' ضربة حرة غير مباشرة يلعبها كوادرادو، رامسي يلعب الكرة برأسه ولكنها تعلو العارضة

7' عررررررررررررضية ورأسية من كورونا ولكن الكرة تصطدم بالعارضة! المباراة مشتعلة منذ صافرة الحكم

5' أووووووووووووووووووه ماريجا ينفرد بتشيزني الذي يلمس الكرة لتطول عن المهاجم المالي وينقذ فرصة خطيررة لضيوف

4' ضغط قوي للغاية من يوفنتوس لتسجيل الهدف الأول

3' أووووووووووووه فرصة أولى خطيرة ليوفنتوس، رأسية قوية من موراتا ولكن مارشيسن يتصدى لها

2' تسديدة قووووووية من أوريبي ولكنها تمررر بجوار القائم الأيسر

انطلاق المباراة

تشكيل بورتو

يبدأ المدرب كونسيسياو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



مارشيسن

سانوسي - مبيمبا - بيبي - مانافا

أوتافيو - أوريبي - أوليفيرا - كورونا

ماريجا - طارمي

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



تشيزني

ساندرو - ديميرال - بونوتشي - كوادرادو

كييزا - أرثور - رابيو - رامسي

موراتا - رونالدو

حقق التنين البرتغالي المفاجأة في مباراة الذهاب وتمكن من الفوز على ملعبه بهدفين لهدف، وكاد يوفنتوس أن يعادل النتيجة في الثواني الأخيرة لو تم احتساب ركلة جزاء على رونالدو، على الرغم من أن المباراة تقام على أليانز ستاديوم ولكن بورتو يملك فرصة لا بأس بها من أجل أن تكتمل المفاجأة ويعبر لربع النهائي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام بورتو والتي ستقام على ملعب أليانز ستاديوم، وذلك في إطار مباريات إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.