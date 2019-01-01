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يوفنتوس يرفض رحيل بن عطية في يناير

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Getty Images

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى يوفنتوس رفضه لرحيل مدافعه المغربي "مهدي بن عطية" عن النادي خلال سوق الانتقالات الشتوي.

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وأوضح بن عطية رغبته في الرحيل عن صفوف السيدة العجوز بعدما خرج من حسابات التشكيل الأساسي للمدرب ماسيميليانو أليجري هذا الموسم عقب عودة ليوناردو بونوتشي من ميلان.

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وقد ارتبط صاحب الـ6 مباريات هذا الموسم مع اليوفنتوس بالانضمام لعدد من الأندية أبرزها ميلان وآرسنال وشالكه، لكن يوفنتوس وحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت رفض كل تلك العروض مؤكدًا رفضه التخلي عن أي من لاعبيه خلال يناير الجاري.

يُذكر أن صاحب الـ31 عامًا كان أحد أفضل وأهم العناصر في اليوفنتوس خلال الموسم الماضي بعدما حصل على فرصة اللعب أساسيًا إثر رحيل بونوتشي للميلان.

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