يوفنتوس بعث بوفد لمتابعة صلاح وسون في لقاء ليفربول وتوتنهام

تقارير صحفية إيطالية تؤكد وجود رغبة لدى يوفنتوس في الحصول على الثنائي محمد صلاح وسون هيونج مين.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة لدى إدارة يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من النادي الإيطالي والتي أكدت أن الفريق يرى اللاعب ضمن خطته المستقبلية بوضوح.

وكشفت الصحيفة عن وجود وفد من يوفنتوس في مباراة توتنهام الأخيرة أمام ليفربول بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لمتابعة اللاعب.

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وأكدت أيضًا أن الوفد كان يتابع النجم المصري محمد صلاح الذي أصبح أحد أهداف يوفنتوس خلال الأشهر الماضية، لكنهم تواجدوا بالأساس من أجل الكوري الجنوبي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن يوفنتوس يتابع أيضًا كل من كريستيان إريكسن وتوبي ألدرفيريلد خلال الفترة الحالية لضمهما لصفوفه في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن عقد سون مع توتنهام لن ينتهي قبل ٢٠٢٣ ومن المتوقع أن يفقد الفريق الكثير من النجوم خلال الصيف المقبل مما يزيد من صعوبة رحيله.