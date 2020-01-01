يوفنتوس وبريشيا: مباشر لحظة بلحظة

يوفنتوس 0 × 0 بريشيا

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في المقابل بريشيا يدخل لهذه المواجهة لتفادى هزائم كبيرة تاريخياً فلا يوجد طموح كبير لديهم في الفوز، نادي يوفنتوس يدخل هذا الإسبوع وهو يمتلك في رصديه 54 نقطة بالمركز الثاني بينما نادي بريشيا يقبع في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة فقط ولم ينجح في الفوز بأي مباراة خلال الخمس مواجهات الاخيرة له بينما اليوفي نجح في الفوز بثلاث مباريات وخسر مباراتين.

رفقاء كرستيانو رونالدو لم يعد أمامهم سوى الفوز فيما تبقى من المباريات من أجل حسم المنافسة مع وجود منافسات صعبة في دوري أبطال أوروبا لذلك سيكون الإرهاق هو خصمهم الأول فيما تبقى من الموسم .

يدخل نادي يوفنتوس الإسبوع ال24 برغبة وحيدة هي الإنتصار بعدما نجح الإنتر في تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما استفاد من خسارة السيدة العجوز أمام هيلاس فيرونا في الإسبوع الماضي بنتيجة 2/1 .