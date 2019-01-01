يوفنتوس: برشلونة وريال مدريد يتحكمان في الكرة الذهبية

جدل كبير بسبب الثنائي رونالدو وميسي

تحدث فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، عن الكرة الذهبية، وأكد أحقية نجم فريقه كريستيانو رونالدو في الفوز بالجائزة الفردية.

ليونيل ميسي، قائد برشلونة فاز بالجائزة العام الجاري، بينما حققها صانع ألعاب ريال مدريد لوكا مودريتش السنة الماضية.

رونالدو: المنافسة مع ميسي بدأت للتو

وعلق باراتيتشي قائلاً: "من الصعب القول إن الكرة الذهبية تم أخذها من رونالدو، هناك أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة لها وزن ثقيل على تلك الجائزة".

وأضاف: "نحن نظن أن رونالدو استحق الجائزة العام الحالي، والعام الماضي سجل 15 هدفاً بدوري الأبطال، ستة منها في الإقصائيات".

وأكمل: "كيليني قال أمراً منطقياً لأن ميسي ورونالدو مثل فيدرير ونادال، أن يفوز شخص ثالث بالجائزة غيرهما أمر غريب".

وختم باراتيتشي حديثه بالتعليق على تصدر إنتر سباق السيري آ على حساب يوفنتوس: "في البداية رؤية كونتي معهم كانت غريبة، نعرف أن السباق سيكون معه وسيستمر حتى النهاية، أتمنى له التوفيق، ولكن ليس كثيراً".

يوفنتوس فقد صدارة الدوري الإيطالي الجولة الماضية بعد تعادله مع ساسولو بهدفين لكل جانب وانتصار إنتر على سبال بهدفين لواحد.