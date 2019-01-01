الانتقالات

يوفنتوس وبايرن ميونخ ينضمان للمرشحين لضم كوتينيو

آخر تحديث
التعليقات()
(C)Getty Image
برشلونة عقد العزم على بيع كوتينيو

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

انضم بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي للمرشحين للتعاقد مع فيليبي كوتينيو من برشلونة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

كوتينيو رفض الرحيل إلى توتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفية.

اختيارات المحررين

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ البرازيلي سوف يرحل عن برشلونة ولكنّه لن ينضم إلى الدوري الإنجليزي إلا إذا حدثت مفاجأة في الدقائق الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات.

وأوضحت الصحيفة أنّ وكيل أعمال اللاعب يبحث له عن مخرج خلال الأيام المتبقية قبل غلق السوق.

وأشارت إلى أنّ أقرب اسمين مرشحين هما يوفنتوس وبايرن ميونخ وقد تتم الصفقة في صورة إعارة مع أحقية الشراء.

جدير بالذكر أنّ برشلونة كان يرغب في مبادلة كوتينيو مع لاعب باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، إلا أنّ بطل الدوري الفرنسي رفض.

إغلاق