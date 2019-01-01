أمام بارما، ما الذي سيحدث ليوفنتوس لأول مرة منذ 7 سنوات؟

يوفنتوس يختبر اليوم تجربة جديدة أمام بارما

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد يوفنتوس لاستضافة بارما مساء اليوم على ملعبه ضمن الجولة الـ23 للدوري الإيطالي، وتأتي تلك المباراة بعد خروجه من كأس إيطاليا إثر خسارته القاسية أمام أتالانتا بثلاثة أهداف دون مقابل.

خسارة يوفنتوس للمباراة وخروجه من الكأس لم يكن الخبر السيء الوحيد خلال الأسبوع الماضي، بل كذلك أزمة الإصابات التي طالت دفاع الفريق وتحديدًا الثنائي ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني، بجانب رحيل مهدي بن عطية خلال سوق الانتقالات الشتوي لفريق الدحيل القطري.

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وستشهد المباراة أمام بارما حدثًا يحدث لأول مرة مع يوفنتوس منذ 7 سنوات، وتحديدًا منذ مارس 2012، وهو غياب ثلاثي قلب دفاعه أندريا بارزالي وكيليني وبونوتشي أو ما يُعرف بـBBC عن قائمة المباراة بالكامل بسبب الإصابة، إذ حدث هذا آخر مرة خلال التعادل مع جنوى 0-0 في 2012 ويومها غاب الثنائي الأول للإصابة والثالث للإيقاف.

منذ ذلك الوقت وحتى الآن تواجد أحد هذا الثلاثي على الأقل في قائمة المباريات، لكن غاب الثلاثي جميعًا عن التشكيل الأساسي في 6 مباريات.