يوفنتوس يكشف حقيقة المفاوضات مع برشلونة وعودة بوجبا

ميركاتو ساخن ينتظر السيدة العجوز

أوضح فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس ، حقيقة عودة لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا إلى فريقه، واحتمال حدوث صفقة تبادلية مع برشلونة.

يوفنتوس وعدد من الأندية مثل ريال مدريد وإنتر ارتبطوا بالتعاقد مع النجم الفرنسي في الصيف القادم في ظل عدم اتضاح موقفه من الاستمرار في إنجلترا.

وقال المدير الرياضي للسيدة العجوز مع "سكاي": "بوجبا لاعب عظيم ولكن المنطق أن الراتب الذي يتقاضاه سيكون صعباً الحصول عليه بعد الظروف الراهنة".

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وواصل: "على الأقل سيكون عدد الأندية الراغبة بضمه وقادرة على دفع هذا المبلغ أقل، كريستيانو؟ هذا استثناء لأنه لاعب خاص يجلب لك عوائد رهيبة ويعد علامة مثله مثل النادي".

وعن سوق الانتقالات المقبل: "السوق سيكون مرن وأعتقد سيكون هناك إعارات طويلة وصفقات تبادلية، نريد نظاماً شبيهاً بدوري كرة السلة الأمريكي ولكن سيكون صعب التطبيق، البريميرليج ممكن لأنه علامة تجارية بحد ذاته".

وأكمل: "كل يوم يتغير المنظور بخصوص عودة الكرة، نحتاج أن نضع نظام الرياضات الأمريكية في تبادل اللاعبين عموماً في الحسبان مستقبلاً، هناك حتى احتمالية بدخول الموسم الجديد بنفس اللاعبين".

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وحول عقد صفقة تبادلية مع برشلونة: "نحن نتحدث مع برشلونة وكل الأندية الكبرى، نحتاج للأفكار الجديدة في سوق الانتقالات القادم".

وعن تجديد عقود نجوم الفريق: "نعمل على تمديد عقد ديبالا، نريده معنا لعديد السنوات، كيليني وبوفون أيضاً سيكونان معنا العام المقبل وسيوقعان عقداً جديداً، هيجواين؟ عندما غادر كان قلقاً، هذا أمر خاص، نتمنى استمراره".

وأشارت التقارير إلى صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ويوفنتوس تقتضي بانتقال ميراليم بيانيتش إلى البلوجرانا، مقابل رحيل أرتور ميلو للبيانكونيري.