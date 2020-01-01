فيديو | بيانيتش يلعب "بلايستيشن" بقميص نجم الدحيل القطري

نجم يوفنتوس يقضي فترة الحجر الصحي في منزله بلعب بلايستيشن، لكن الغريب أنه يلعب بقميص نجم الدحيل القطري

غادر ميراليم بيانيتش نجم وسط يوفنتوس إيطاليا منذ عدة أيام وعاد إلى لوكسمبورج لقضاء فترة الحجر الصحي في منزله هناك، وقد وجد في لعب "البلايستيشن" الطريقة الأفضل لقتل "ملل" البقاء في المنزل.

نجوم كرة القدم مثل بقية الناس في مختلف أنحاء العالم يقضون حاليًا فترة حجر صحي في منازلهم ضمن إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وسط توقف كامل للنشاط الكروي في العالم أجمع تقريبًا.

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وقد شارك اللاعب البوسني عشاقه بنشر مقطع فيديو خلال لعبه البلايستيشن عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، والغريب في الأمر أنه كان يرتدي قميص يوفنتوس باسم زميله السابق ونجم الدحيل القطري الحالي ماريو ماندجوكيتش.

وقد وجه لاعب روما السابق كلمه لعشاقه نصحهم خلالها بالبقاء في المنزل واتباع الإجراءات المناسبة للوقاية من فيروس كورونا.

المهاجم الكرواتي كان قد انتقل من يوفنتوس إلى الدحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير بعدما خرج تمامًا من حسابات المدير الفني لفريق السيدة العجوز "ماوريتسيو ساري".