يوفنتوس يُغري إنتر بـ50 مليون وهيجواين لضم إيكاردي

المهاجم الأرجنتيني قد يرحل عن إنتر بسبب الخلاف حول بعض التفاصيل المالية للتجديد

عاد نادي يوفنتوس الإيطالي مرة أخرى، في سباق التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر.

الشكوك تحوم حول مستقبل إيكاردي مع إنتر، وسط اهتمام كبير بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يوفنتوس حاول ضم اللاعب الصيف الماضي، ولكن إنتر لم يوافق على عرض البيانكونيري، والأخير لن يستسلم لليأس.

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تقارير صحفية أكدت رغبة يوفي بمعاودة المحاولة مرة أخرى، وإدخال جونزالو هيجواين في صفقة تبادلية.

ويهدف النادي الإيطالي بتقديم هذا العرض فور عودة هيجواين من إعارته لميلان، مع إدراج مقابل مادي إضافي.

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ومن المتوقع أن تصل قيمة هذا المبلغ إلى 50 مليون يورو لإغراء إنتر بالتخلي عن لاعبه.

ويبقى الخيار المفضل لإدارة إنتر هو التجديد مع إيكاردي، ولكن المفاوضات متعثرة بشكل كبير بسبب بعض التفاصيل المالية.

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وتتمثل نقطة الخلاف في راتب اللاعب، حيث عرض إنتر 6 مليون يورو سنوياً، بينما يريد الأرجنتيني 10 مليون.

جدير بالذكر أن إيكاردي يمتلك شرطاً جزائياً في عقده، يتيح له الرحيل لأي نادي خارج إيطاليا بـ110 مليون يورو في الفترة من 1 إلى 15 يوليو القادم، وهو البند الذي يريد إنتر إلغائه تماماً.