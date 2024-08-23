المزيد من المتاعب .. "شبهات" خطيرة تهدد يوفنتوس بعد اتفاقيته مع أستون فيلا

صفقة تثير الكثير من التساؤلات في الوسط الرياضي..

عندما يتعاقد أي فريق في العالم مع لاعب ما، ثم يقوم بالاستغناء عنه بعد أسابيع قليلة فقط، ودون أن يخوض أي مباراة رسمية معه؛ فهُنا من الطبيعي أن تتوقف وتتساءل "ماذا يحدث؟!".

هذا ما فعله نادي أستون فيلا، المملوك لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس؛ عندما تعاقد مع الثنائي الإنجليزي صامويل إيلينج جونيور والأرجنتيني إنزو بارينشيا، من العملاق الإيطالي يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أستون فيلا الإنجليزي تعاقد مع هذا الثنائي؛ ضمن "صفقة تبادلية" انتقل بمقتضاها البرازيلي دوجلاس لويز، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس.

لكن وقتها.. تم تسجيل صفقة دوجلاس لويز إلى يوفنتوس والثنائي إيلينج جونيور وبارينشيا إلى أستون فيلا بـ"شكل منفصل" وليس كـ"تبادل"؛ لأمور محاسبية.

وبعد أسابيع فقط من هذه الصفقة؛ توصلت إدارة أستون فيلا إلى اتفاق، لـ"إعارة" اللاعب الإنجليزي الشاب إلى بولونيا الإيطالي، لمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو 2025.

تلميحات مثيرة عن الصفقة التبادلية بين أستون فيلا ويوفنتوس

وفي هذا السياق.. قال الإعلامي الرياضي تاكيناردي بالميري، تعليقًا على رحيل إيلينج جونيور عن الفريق الإنجليزي: "من المؤكد أنك تبتسم؛ لأن اللاعب الذي انضم إلى أستون فيلا بقيمة 18 مليون يورو، ضمن صفقة دوجلاس لويز، انتهى به الأمر على سبيل الإعارة في بولونيا".

بالميري أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أن نادي أستون فيلا كان يجب عليه أن "يبيع" قبل 30 يونيو 2024، حتى لا يتعرض إلى أي عقوبة مالية أو خصم في النقاط؛ في إشارة إلى رحيل دوجلاس لويز إلى يوفنتوس بـ"مبلغ كبير"، مقابل التعاقد مع ثنائي السيدة العجوز بـ"أموال قليلة"، ودون أي احتياج فني لهما.

وتأكيدًا على كلامه.. أشار الإعلامي الرياضي إلى بعض التقارير الأجنبية، التي كشفت عن أن مالك أستون فيلا ناصف ساويرس، يملك أسهمًا في الشركة المالكة للعملاق الإيطالي يوفنتوس؛ وهو ما سهل من "الصفقة التبادلية" بين الناديين.