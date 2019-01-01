يوفانوفيتش يُعلن قائمة منتخب الإمارات لمعسكر يناير

المعسكر الأول للأبيض مع مدربه الجديد

أعلن إيفان يوفانوفيتش المدير الفني الجديد لمنتخب الإمارات قائمة اللاعبين التي ستخوض معسكرًا فنيًا تدريبيًا خلال يناير القادم، وقد ضمت 25 لاعبًا.

وكانت اللجنة الانتقالية قد أعلنت التعاقد مع يوفانوفيتش لقيادة الأبيض خلال الفترة القادمة خلفًا للهولندي بيرت فان مارفيك الذي أقاله اتحاد الكرة السابق قبل أن يتقدم رئيسه مروان بن غليطة وعدد من أعضائه باستقالة جماعية عقب الإخفاقات المتكررة للمنتخب مؤخرًا.

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وختم المنتخب الإماراتي عام 2019 بمواصلة تصدير خيبات الأمل لجمهوره، إذ خسر أمام فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 قبل أن يُغادر كأس الخليج العربي 24 من دور المجموعات بعد الفوز على اليمن والخسارة أمام العراق وقطر.

وكان المدرب الصربي قد أعلن أن المنتخب سيتجمع ويُقيم معسكره المقرر سابقًا في يناير القادم عكس ما أثير مؤخرًا في الإعلام الإماراتي، موضحًا أن قائمة المنتخب ستُعلن بعد نهاية الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي.

يوفانوفيتش لم ينتظر نهاية الجولة التي ستنطلق غدًا من الدوري الإماراتي وأعلن القائمة التي ضمت كلًا من:

خالد عيسى، مهند سالم العنزي، محمد عبدالرحمن وبندر الإحبابي من العين.

عبد العزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، محمد جابر، عبدالله النقبي، وليد حسين وأحمد خليل من شباب الأهلي دبي.

محمد فوزي، عامر عبدالرحمن، علي مبخوت وعمر عبدالرحمن من الجزيرة.

عادل الحوسني، الحسن صالح وسالم سلطان من الشارقة.

حبيب الفردان، أحمد شامبيه وطارق أحمد من النصر.

محمد برغش وخليل إبراهيم من الوحدة.

وأخيرًا حبوش صالح من الوصل وخالد باوزير من الظفرة.

وسيقام هذا المعسكر القصير للأبيض في دبي خلال الفترة من 4 إلى 6 يناير ضمن استعدادات المنتخب المبكرة لخوض مباراتي ماليزيا وإندونيسيا المقررتين في شهر مارس المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .