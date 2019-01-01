اتجاه لتأجيل أو إلغاء معسكر منتخب الإمارات المقرر في يناير القادم

المدرب الجديد لن يُقيد ببرنامج سلفه مارفيك

أفادت صحيفة البيان الإماراتية أن النية تتجه داخل اللجنة الانتقالية لإدارة اتحاد الكرة الإماراتي لتأجيل أو إلغاء معسكر منتخب الإمارات المقرر في يناير القادم.

وكانت اللجنة الانتقالية قد أعلنت التعاقد مع إيفان يوفانوفيتش لقيادة الأبيض خلال الفترة القادمة خلفًا للهولندي بيرت فان مارفيك الذي أقاله اتحاد الكرة السابق قبل أن يتقدم رئيسه مروان بن غليطة وعدد من أعضائه باستقالة جماعية عقب الإخفاقات المتكررة للمنتخب مؤخرًا.

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وختم المنتخب الإماراتي عام 2019 بمواصلة تصدير خيبات الأمل لجمهوره، إذ خسر أمام فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 قبل أن يُغادر كأس الخليج العربي 24 من دور المجموعات بعد الفوز على اليمن والخسارة أمام العراق وقطر.

وكان فان مارفيك قد جدول إقامة معسكر فني للأبيض في يناير، لكن تطبيق ذلك يبدو صعبًا جدًا على المدرب الجديد، إذ لن يكون باستطاعته الاعتماد على لاعبي المنتخب الأولمبي الإماراتي المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، وكذلك على لاعبي أندية النصر وشباب الأهلي والعين والجزيرة لانشغالهم بمباريات نصف نهائي ونهائي كأس الخليج العربي.

لذا ورغم أن اتحاد كرة القدم السابق راسل بالفعل عدد من الاتحادات الوطنية لترتيب مباراتين وديتين خلال المعسكر، إلا أن اللجنة الانتقالية فضلت ألا تقيد يوفانوفيتش بجدول وبرنامج سلفه الهولندي، ولذا يتجه التفكير لإلغاء المعسكر أو تأجيله لشهر فبراير المقبل وهو القرار الأرجح.

وترى اللجنة الانتقالية أن إقامة هذا المعسكر في فبراير سيكون الحل الأفضل لأنه سيأتي بعد انتهاء كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند وهو ما سيسمح للمدرب بضم جميع اللاعبين المطلوبين لتمثيل المنتخب الأول، بجانب أن المعسكر سيكون فرصة ممتازة للاستعداد الجيد للمباراتين الحاسمتين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 أمام ماليزيا وأندونيسيا في 26 و31 مارس المقبل.

يُذكر أن المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع في مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر، إذ يمتلك 6 نقاط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة، وهو بحاجة للفوز في مبارياته القادمة لضمان التأهل للمرحلة القادمة من التصفيات.