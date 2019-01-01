يوفانوفيتش: سأختار الأفضل لتمثيل الإمارات، حتى لو كان بعمر الـ36 عامًا

المؤتمر الصحفي لمدرب الإمارات الجديد

أكد إيفان يوفانوفيتش المدير الفني الجديد لمنتخب الإمارات أنه سيختار اللاعبين الأفضل والأجهز بدنيًا وفنيًا لتمثيل المنتخب في المباريات القادمة بغض النظر عن عامل العُمر.

وكانت اللجنة الانتقالية قد أعلنت التعاقد مع يوفانوفيتش لقيادة الأبيض خلال الفترة القادمة خلفًا للهولندي بيرت فان مارفيك الذي أقاله اتحاد الكرة السابق قبل أن يتقدم رئيسه مروان بن غليطة وعدد من أعضائه باستقالة جماعية عقب الإخفاقات المتكررة للمنتخب مؤخرًا.

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وختم المنتخب الإماراتي عام 2019 بمواصلة تصدير خيبات الأمل لجمهوره، إذ خسر أمام فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 قبل أن يُغادر كأس الخليج العربي 24 من دور المجموعات بعد الفوز على اليمن والخسارة أمام العراق وقطر.

وقال يوفانوفيتش في المؤتمر الخاص بتقديمه أن المنتخب يعيش وضعًا صعبًا وقبول مهمة تدريبه يُعد تحديًا خاصًا له، مؤكدًا أنه يتابع دوري الخليج العربي لمدة 6 سنوات دون انقطاع مما يجعله على دراية تامة باللاعبين وكافة التفاصيل الخاصة بالكرة الإماراتية.

مضيفًا "سنعمل على إخراج المنتخب الوطني من أزمة سوء النتائج في تصفيات آسيا لكأس العالم وكأس آسيا، وسنقاتل للتأهل للمرحلة القادمة من تصفيات المونديال".

"أنا مؤمن جدًا بقدرات لاعبي المنتخب وأعلم كل لاعب منهم جيدًا وتابعت الدوري دون انقطاع خلال 6 سنوات مضت. وضع المنتخب حاليًا لا يُرضي أحد مطلقًا وسأعمل على تصويبه خلال الفترة القادمة".

"سنعمل بكل جدية للمرور من تلك المرحلة الصعبة والتي أراها عادية في كرة القدم، سنتغلب عليها".

وأكد يوفانوفيتش أنه يرفض تمامًا تدخل أي شخص آخر سواء من إدارة الاتحاد أو غيرها في عمله وخاصة اختياره للاعبين، موضحًا أن هذا الأمر لا يحدث أبدًا سواء في الإمارات أو غيرها.

وأعلن المدرب الصربي أن المنتخب سيتجمع ويُقيم معسكره المقرر سابقًا في يناير القادم عكس ما أثير مؤخرًا في الإعلام الإماراتي، موضحًا أن قائمة المنتخب ستُعلن بعد نهاية الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي.

وأضاف حول اختيار اللاعبين "نحتاج للفوز في مبارياتنا الأربعة من التصفيات حتى نتأهل للدور القادم وهذا هو هدفنا الحالي، ولتحقيق هذا علي اختيار أفضل اللاعبين المتاحين ولو كانت أعمارهم 36 عامًا، سنختار الأفضل والأجهز بدنيًا وفنيًا ولن ننظر لأعمارهم أبدًا".

ورفض المدير الفني السابق لفريق بني ياس الحديث عن الدوري الإماراتي، مؤكدًا أن تركيزه الوحيد منصب على الخروج من الوضع الحالي والتأهل للمرحلة الثالثة من تصفيات مونديال 2020، كما أبدى ثقته في رغبة جميع اللاعبين الانضمام للأبيض وبذل قصارى جهدهم لتحقيق النتائج الإيجابية المطلوبة.