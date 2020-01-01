هل يُطيح "فيروس كورونا" بيوفانوفيتش من تدريب الإمارات؟

المدرب لم يشرف على الأبيض في أي مباراة

يعقد اتحاد كرة القدم الإماراتي اجتماعًا مهمًا يوم الأربعاء القادم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يحسم خلاله مستقبل المدير الفني لمنتخب الإمارات إيفان يوفانوفيتش، ويبحث كذلك السيناريوهات المحتملة بشأن مسابقات فرق المحترفين والهواة خلال الفترة المقبلة في ظل تعليق النشاط الكروي.

النشاط الرياضي وعلى رأسه كرة القدم متوقف تمامًا في الإمارات ومختلف دول العالم حاليًا بسبب الإجراءات الدولية الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد تأجلت ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في جميع قارات العالم.

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صحيفة البيان الإماراتية أوضحت أن الاجتماع القادم سيحسم بقاء أو رحيل يوفانوفيتش عن تدريب الإمارات خاصة بعد تأجيل تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بسبب أزمة فيروس كورونا.

وسيدرس الاتحاد في اجتماعه اقتراحًا بعودة المدرب الوطني مهدي علي لتولي قيادة الأبيض خلال مباريات الدور الثاني من التصفيات عند استئنافها، علمًا أن المنتخب مطالب بالفوز في جميع مبارياته لضمان التأهل للمرحلة القادمة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيتم عقد الاجتماع بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة بنظام الاتصال المرئي عن بعد، وسيتم خلاله كذلك طرح خطة عمل الاتحاد خلال الدورة الحالية الممتدة لأربع سنوات قادمة بناءً على توصيات اللجان المختلفة.

يُذكر أن المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع في مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر، إذ يمتلك 6 نقاط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة.