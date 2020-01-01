رسميًا | الاتحاد الإماراتي يُنهي عقد يوفانوفيتش مع المنتخب

الأمر أصبح رسميًا

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميًا إنهاء عقد إيفان يوفانوفيتش المدير الفني لمنتخب الإمارات، موجهًا الشكر له ولجهازه الفني المعاون.

وجاء هذا القرار نتيجة توقف النشاط الرياضي وعلى رأسه كرة القدم في الإمارات ومختلف دول العالم حاليًا، نتيجة الإجراءات الدولية الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وهو ما أدى لتأجيل مباريات المنتخب الإماراتي في التصفيات الآسيوية لكأس العالم وكأس آسيا.

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الموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي أصدر بيانًا رسميًا أوضح خلاله أن إنهاء عقد المدرب الصربي جاء بتوصية من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بالاتحاد والتي يرأسها يوسف السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم.

وجاء في البيان "أنهى اتحاد الإمارات لكرة القدم عقد إيفان يوفانوفيتش مدرب منتخبنا الوطني الأول، وتم توجيه الشكر له ولفريق عمله على الفترة الماضية التي قضاها مع المنتخب، كما يتمنى اتحاد الكرة التوفيق والنجاح للمدرب في خطوته المقبلة، مشيدًا بحسن تعاونه وإخلاصه في عمله".

وأتم البيان بالتأكيد على تكليف اتحاد الكرة لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بدراسة ملف التعاقد مع جهاز فني جديد للعمل مع المنتخب خلال الفترة القادمة.

يُشار إلى أن يوفانوفيتش تولى مهمة تدريب الأبيض في أواخر ديسمبر الماضي ضمن عقد يمتد لـ6 أشهر، وذلك لقيادة المنتخب في مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 المقررة في شهري مارس ويونيو، لكن تأجيل تلك المباريات بسبب فيروس كورونا حال دون تحقيق الهدف من التعاقد معه.

المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع في مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر، إذ يمتلك 6 نقاط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة.