الاتحاد الإماراتي: إنهاء عقد يوفانوفيتش مع المنتخب كان لأسباب فنية

القرار لا علاقة له بأزمة فيروس كورونا

أوضح يوسف السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي ورئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بالاتحاد أن إنهاء عقد إيفان يوفانوفيتش المدير الفني لمنتخب الإمارات جاء لأسباب فنية.

الاتحاد كان قد أعلن أمس إنهاء عقد المدرب الصربي دون أن يتولى قيادة الأبيض في أي مباراة، بعدما كانت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد قد تعاقدت معه في أواخر ديسمبر الماضي لمدة 6 أشهر، وأوكلت له مهمة قيادة منتخب الإمارات في مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 المقررة في شهري مارس ويونيو والتي أجلت نتيجة أزمة فيروس كورونا.

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السهلاوي أوضح عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي أن التوصية بإنهاء عقد يوفانوفيتش جاءت بناءً على رؤية فنية للجنة المنتخبات، مضيفًا "اختيار المدرب الصربي بواسطة اللجنة المؤقتة كان في وقت استثنائي ولفترة محددة، ولم يكن أمام اللجنة خيارات كثيرة سوى هذا المدرب والذي وافق على قيادة المنتخب خلال فترة مؤقتة أمدها ستة أشهر من أجل إكمال المرحلة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023".

وأضاف "تأجيل التصفيات بسبب أزمة فيروس كورونا تعني أن الظرف الذي تم على أساسه التعاقد مع المدرب قد انتهى، وبالتالي تم اتخاذ قرار بإنهاء العقد والبحث عن مدرب جديد يقود المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة التي نتمنى أن تكون مزدهرة وناجحة".

"لجنة المنتخبات والشؤون الفنية ستبذل قصارى جهدها من أجل توفير بيئة عمل مناسبة لجميع المنتخبات الوطنية حتى تحقق الأهداف المرجوة، وستسعى لبناء منتخب صاحب شخصية قوية تُمكّنه من تحقيق أهدافه وطموحات جماهيره، وهذا لا يتحقق إلا بوجود جهاز فني له خبرة جيدة في مجال التدريب".

وأتم السهلاوي مؤكدًا أن حُسن اختيار الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي يُعد أولى خطوات النجاح، معربًا عن شكره وتقديره للرأي العام الرياضي على اهتمامه المتواصل بالمنتخبات الوطنية خاصة المنتخب الأول.