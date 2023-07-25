يوشوا كيميش ينهي الجدل ويحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

أحمد مجدي
kimmich(C)Taka Nishina
انتقالاتالدوري الألماني - بوندسليجابايرن ميونخجوشوا كيمتشبرشلونة

نجم بايرن ميونخ يقرر مصيره

أنهى يوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ جميع التكهنات بشأن مستقبله في الموسم المقبل، حين تحدث عن ذلك على هامش المعسكر التحضيري لناديه بايرن ميونخ في طوكيو.

يأتي هذا وسط اهتمام من عديد الأندية باللاعب البالغ من العمر 28 عامًا والذي يمتلك رصيدًا كبيرًا من الخبرات مع ألمانيا وبايرن ميونخ.

كيميش قال بوضوح في مؤتمر صحفي: "أنا متأكد للغاية من أنني سألعب لبايرن ميونخ الموسم المقبل، ليست لدي أي خطة أخرى".

ويعد برشلونة أكثر الأندية المهتمة بضم كيميش، لأنه يستطيع استبدال الراحل سيرجيو بوسكيتس، واللعب في مركز الظهير الأيمن الذي يحتاجه برشلونة في ذات السياق.

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38197 الأصوات