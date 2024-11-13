"أنا لست خبيرًا سياسيًا" .. يوشوا كيميش يرد على استضافة السعودية كأس العالم 2034 ويؤكد: لدينا مشاكلنا الخاصة!

السعودية تستعد لاستضافة ثاني نسخة مونديالية في الشرق الأوسط بعد قطر..

"أنا لست خبيرًا سياسيًا".. بهذه الكلمات تحدث يوشوا كيميش، نجم منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ، على "التصويت المرتقب" لاستضافة المملكة العربية السعودية، بطولة كأس العالم 2034.

الكثير من اللاعبين الألمان انتقدوا إقامة بطولات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط، لأسباب سياسية وحقوقية - من وجهة نظرهم -؛ مثلما حدث عندما استضافت الدوحة القطرية، النسخة الأخيرة من المسابقة "2022".

وقال كيميش في مؤتمر صحفي نقلته "spox"، مساء اليوم الأربعاء: "بصفتي أحد اللاعبين القادة؛ أنا أريد الدفاع عن قيم مثل حقوق الإنسان.. هذه أمور لا يُمكن التفاوض عليها".

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لكن على الرغم من ذلك.. أكد النجم الألماني أن هُناك خبراء مسؤولين عن التحدث في أمور حقوق الإنسان، مطالبًا جميع اللاعبين بالتركيز على الجانب الرياضي فقط، وتقديم أفضل مستوى ممكن على أرضية الملعب، عندما يتم استدعاؤهم دوليًا.

واعترف يوشوا كيميش أنه عاش تجربة سيئة في بطولة كأس العالم "قطر 2022"؛ عندما تم التركيز على الأمور السياسية والحقوقية، أكثر من الجانب الرياضي.

وأضاف: "قطر استضافت بطولة (رفيعة المستوى)، من حيث البنية التحتية والتنظيم؛ لكننا لم نتمكن من الاستمتاع بها، لأن القضايا السياسية غلبت على الأجواء".

وأشار كيميش إلى أن ألمانيا والعديد من دول الغرب تُعاني من بعض المشاكل الخاصة بها أيضًا؛ لذلك.. يجب عليها أن تركز على نفسها، أكثر من الحديث عن القضايا المتعلقة بالبلدان الأخرى في العالم.

ويستعد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، لمواجهتين ضد البوسنة والمجر، يومي 16 و19 نوفمبر الجاري على التوالي، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

جدير بالذكر أن منتخب ألمانيا كان قد ودع النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم "قطر 2022"، من دور المجموعات؛ بعد احتلال "المركز الثالث" في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، التي ضمت إلى جانبه كلًا من إسبانيا واليابان وكوستاريكا.