"لن يحطم رقمي وسأهزمه دائمًا" .. يوساين بولت يتحدى كيليان مبابي في سباق 100 متر!

أسطورة الأولمبياد يتمسك بعرشه أمام النجم الفرنسي

قد يكون النجم الفرنسي كيليان مبابي "سريعًا جدًا"، لكن العداء الأسطوري يوساين بولت الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية 8 مرات، يؤكد أنه قادر على التغلب على نجم باريس سان جيرمان في سباق 100 متر دائمًا.

ويملك مبابي قدرات هائلة في كرة القدم، لكن أكثر ما يميزه هو سرعته في الانطلاق بالكرة والتي قد تصل إلى الركض لمسافة 100 متر في 10.9 ثانية، وهو ما حدث بالفعل في هدفه الثاني بشباك ريال سوسيداد في مباراة إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأبدى العداء الجامايكي إعجابه بسرعة مبابي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلًا: "من الصعب تحقيق ذلك. قد يعتقد الناس أن الأمر سهل، لكن كيليان لديه موهبة خاصة فهو سريع جدًا بالكرة".

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ويثق بولت، في أن مبابي رغم سرعته الكبرى، إلا أنه لن يستطيع تحطيم رقمه القياسي المسجل في سباق 100 متر وهو 9.58 ثانية، حيث قال: "أنا الآن بعيدًا عن المضمار منذ اعتزالي، أبلغ من العمر 37 عامًا، لكني سأظل متقدمًا على كيليان مبابي، ويمكنني التغلب عليه دائمًا".

ويطمح النجم الفرنسي في أن يسجل اسمه ضم سجلات أبطال الأولمبياد، لكن في عالم كرة القدم، حيث تستضيف بلاده دورة الألعاب الأولمبية المقبلة 2024، وأعلن رغبته في المشاركة مع منتخب بلاده، إلا أن الأمور تبدو معقدة بالنسبة لناديه المستقبلي ريال مدريد.

وبات انتقال مبابي إلى ريال مدريد مسألة وقت، حيث تشير كافة التقارير الصحفية إلى أنه اتفق مع الملكي على كافة الشروط من أجل ارتداء قميص الفريق في الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.