يورو 2020 تكشف بطل كأس العالم 2022!

واقعة ثابتة حدثت في كل النسخ الثلاثة الماضية

كشفت ظاهرة غريبة عن بطل كأس العالم قطر 2022 بالاستناد على ما حدث في أمم أوروبا الأخيرة ومن تُوج بلقب الهداف.

وفي آخر ثلاث نسخ للمونديال، تُوج المنتخب الذي كان لاعباً من صفوفه هدافاً لنسخة اليورو التي تسبق كأس العالم.

وفاز دافيد فيا بلقب هداف يورو 2008 وبعدها تُوجت إسبانيا بمونديال 2010، ثم ماريو جوميز في يورو 2012 وفازت ألمانيا بكأس العالم 2014.

وفي روسيا 2018، تُوجت فرنسا باللقب، وقبلها كان أنطوان جريزمان هو هداف أمم أوروبا 2016 التي أُقيمت ببلاده.

وبناء على تلك الإحصائية الغريبة والمثيرة، ستكون البرتغال هي بطلة قطر 2022 في ظل تصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي اليورو الأخيرة بالشراكة مع باتريك شيك الذي تغيب بلاده جمهورية تشيكيا عن البطولة.