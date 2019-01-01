تصفيات يورو 2020: إيطاليا وإسبانيا والفرق المتأهلة لكأس أمم أوروبا

تعرف على الفرق التي تأهلت ليورو 2020 من التصفيات المباشرة؟ وما هي المنتخبات التي ستشارك في ملحق دوري أمم أوروبا المؤهل لكأس الأمم الأوروبية 2020؟

ندى الشافعي

لن تقام بطولة يورو 2020 حتى يونيو القادم، لكن الكثير من المنتخبات حجزت مكانها في كأس أمم أوروبا التي ستقام في الصيف القادم في شهري أكتوبر ونوفمبر.

ستضم البطولة التي ستقام في جميع أنحاء أوروبا هذا العام 24 منافسًا، من بينهم بعض الفرق الثقيلة مثل إيطاليا وألمانيا وإنجلترا وغيرهم، ومع ذلك هناك دائمًا مجال للمفاجآت حتى إذا تم زيادة عدد الفرق لأكثر من ذلك.

سيتأهل 20 فريقًا - أفضل فريقين في كل مجموعة من المجموعات العشر في تصفيات يورو 2020 - تلقائيًا لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، أما الرباعي المتبقي فسيتم اختياره عن طريق دوري الأمم الأوروبية.

وفي هذا التقرير يطلعكم جول على الفرق التي حجزت مكانها في كأس أمم أوروبا 2020.

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المنتخبات المتأهلة ليورو 2020 من التصفيات

المجموعة المتصدر الوصيف الأولى إنجلترا التشيك الثانية أوكرانيا - الثالثة - - الرابعة - - الخامسة - - السادسة إسبانيا - السابعة بولندا - الثامنة فرنسا تركيا التاسعة بلجيكا روسيا العاشرة إيطاليا -

المنتخبات المتأهلة ليورو 2020 عن طريق دوري أمم أوروبا

سيتأهل 20 فريقًا إلى يورو 2020 عن طريق التصفيات بواقع فريقين من كل مجموعة من المجموعات العشر للتصفيات، أنا الأربعة المتبقة فسيتأهلون عن طريق المباريات الفاصلة.

سيشارك في مرحلة المباريات الفاصلة 16 فريقًا من دوري الأمم الأوروبية، وسيتم إجراء قرعة المباريات الفاصلة في 22 نوفمبر 2019 على أن تقام المباريات في مارس 2020.

الترتيب الدوري أ الترتيب الدوري ب 1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 3 - 4 - 4 -

الترتيب الدوري ج الترتيب الدوري د 1 اسكتلندا 1 جورجيا 2 - 2 - 3 - 3 - 4 - 4 روسيا البيضاء

المجموعة الأولى

ضمت إنجلترا التأهل إلى أمم أوروبا بعد سحق مونتينيجرو بسباعية نظيفة فيما منح الانتصار على كوسوفو فرصة للتشيك للتأهل إلى البطولة.

المجموعة الثانية

تتصدر أوكرانيا المجموعة الثانية وستكون أول فريق من هذه المجموعة يصل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 (يورو 2020) إذا تعادلت على الأقل مع البرتغال.

أما زملاء كريستيانو رونالدو فاقتربوا من التأهل بعد الفوز على ليتوانيا.

المجموعة الثالثة

ألمانيا وأيرلندا الشمالية وهولندا هي الفرق التي تتصارع للتأهل ليورو 2020 من المجموعة الثالثة، ولكن نظرًا لتقارب النقاط بين الفرق الثلاثة، فلن يتم تأكيد التأهل أو الإقصاء حتى مباريات المجموعة النهائية في نوفمبر.

المجموعة الرابعة

المجموعة الرابعة هي معركة قاتلة بين جمهورية أيرلندا وسويسرا والدنمارك، وستتأهل أيرلندا إذا فازت على سويسرا في جنيف يوم الثلاثاء.

لا يمكن لجورجيا التأهل مباشرة، لكنها ستتقدم إلى مرحلة المباريات الفاصلة لدوري الأمم الأوروبية بعد فقدانها الأمل في التأهل ليورو 2020 من التصفيات المباشرة.

المجموعة الخامسة

فشلت كرواتيا في التأهل لنهائيات كأس الامم الاوروبية 2020 بعد التعادل 1-1 مع ويلز في 13 أكتوبر.

سلوفاكيا والمجر هما المتنافسان الرئيسيان للتأهل بينما تتراجع فرص ويلز قليلاً.

المجموعة السادسة

أصبحت إسبانيا سادس المنتخبات المتأهلة ليورو 2020 مباشرةً بعد تعادلها مع السويد، والتي تتنافس من أجل بطاقة التأهل الثانية مع رومانيا والنرويج.

المجموعة السابعة

المنافسة تبدو شرسة في المجموعة السابعة أيضًا، لكن المنتخب البولندي نجح في حصد بطاقة التأهل الأولى ليورو 2020 بعد الفوز على مقدونيا بهدفين نظيفين، ليترك الصراع على البطاقة الثانية بين النمسا وسلوفينيا وبقية منتخبات المجموعة.

المجموعة الثامنة

فرنسا انتصرت على مولدوفا 2-1 وتركيا تعادلت مع أيسلندا سلبيًا ليضمن الديوك والأتراك التواجد في المونديال.

المجموعة التاسعة

أصبحت بلجيكا أول فريق يصل ليورو 2020 بعد الفوز على سان مارينو في العاشر من أكتوبر، أما روسيا فقد لحقت بها بعد الفوز على قبرص بعد هذا التاريخ بثلاثة أيام، لكن اسكتلندا تمتلك فرصة للتأهل من ملحق دوري الأمم الأوروبية.

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المجموعة العاشرة

إيطاليا هي الفريق الثاني الذي وصل ليورو 2020 بالفوز على اليونان بهدفين نظيفين في 12 أكتوبر، أما البطاقة الثانية فتبقى حائرة بين فنلندا وأرمينيا والبوسنة والهرسك.