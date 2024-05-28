جوان لابورتا يتنفس الصعداء

خلال 24 ساعة من الآن، تنتهي العلاقة بين برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز، بعد اجتماع مرتقب للاتفاق على شروط فسخ العقد.

ويرتبط تشافي مع برشلونة بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2024-2025، إلا أن الرئيس جوان لابورتا، قرر إقالة المدرب الإسباني وتشير كافة التقارير الصحفية إلى أن الألماني هانز فليك هو الأقرب لخلافته.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن التفاصيل التي سيتناقش فيها الطرفان خلال الاجتماع المرتقب خلال الـ24 ساعة المقبلة، حيث يتوقع غياب تشافي عن هذا الاجتماع، على أن يحضر ممثله فيرناندو سولاناس، بالإضافة إلى محاميه الخاص.

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وأوضحت أن المال لن يشكل أي أزمة في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، حيث سبق وأعلن تشافي أنه لن يحصل على أي يورو واحد من الموسم المتبقي في عقده طالما لم يعمل بالنادي، حيث قال: "الرئيس يعرف ذلك أي أموال من عقدي تخصص للمدرب القادم".

وأشارت إلى أن تشافي وممثليه لن يتفاوضوا على أي مقابل مادي للمدرب الإسباني، بينما يتمسك بصرف رواتب جهازه المعاون بالكامل، وهو ما يتقبله برشلونة خصوصًا أن هذا الأمر لن يرهق خزائن النادي الملكي.

وأضافت "موندو ديبورتيفو": "برشلونة تنفس الصعداء بفضل ما قدم تشافي، إذ أن دفع راتبه في الموسم المقبل بالإضافة إلى راتب فليك سيكون بمثابة ضربة كبيرة للنادي فيما يتعلق بملف اللعب النظيف".