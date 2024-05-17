يورجن كلوب يُعلنها .. إضافة عالمية جديدة تنضم إلى دوري روشن السعودي!

المدرب الألماني يكشف عن آخر الإضافات العالمية في دوري روشن

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كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إضافة عالمية جديدة إلى دوري روشن السعودي، ستكون من بوابة نادي الاتفاق.

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وقال يورجن خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة: "جون أختربيرج سينتقل إلى السعودي من أجل الانضمام إلى الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد".

أختربيرج هو مدرب حراس مرمى ليفربول خلال آخر 15 عامًا، وقرر ترك النادي الإنجليزي من أجل الانضمام إلى نادي الاتفاق.

وبذلك يضم نادي الاتفاق عنصرًا عالميًا جديدًا، في ظل رغبته في التطوير على كافة المجالات، حيث يقوده ستيفن جيرارد، ويلعب في صفوف الهولندي جيني فينالدوم والمهاجم الفرنسي موسى ديمبلي، وغيرهما من النجوم.

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ويحتل الاتفاق المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يسعى للاستعداد للموسم المقبل، من أجل المنافسة على البطولات.

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