يورجن كلوب يتخذ قرارًا مهمًا بخصوص محمد صلاح بعد إضاعة ركلتي جزاء!

جلسة مهمة متوقعة بين يورجن كلوب ومحمد صلاح

سيعقد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، جلسة مع لاعبه المصري محمد صلاح لتحديد مصير ركلات الجزاء في الفريق وهل سيستمر صلاح المسدد الأول لها أم سيُعفى من هذا؟

وأضاع صلاح آخر ركلتين منحتا لليفربول في الدوري الإنجليزي سواء في هزيمتهم 1-0 من بورنموث أو تعادلهم 2-2 مع آرسنال، في الوقت الذي يعاني فريقه للوصول للمربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؛ يحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 44 نقطة بفارق 12 نقطة عن المركز الرابع.

ووفقًا لصحيفة "التايمز" فإن كلوب سيتحدث مع صلاح عما إن كان سيستمر المسدد الأول لركلات الترجيح في الفريق أم سيتولى لاعب آخر هذه المسؤولية. لكن بحسب الصحيفة فحتى لو أُعفي صلاح فهوية بديله غير واضحة في الوقت الذي يبرز اسم جايمس ميلنر كونه كان المسدد السابق لركلات الجزاء في ليفربول.

رغم معاناة ليفربول من ركلات الجزاء الضائعة مؤخرًا، لكن الفريق نجح في الفوز بركلات الترجيح ببطولتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الموسم الماضي على حساب تشيلسي، وفاز الريدز ببطولة كأس الرابطة بنتيجة 11-10 بعدما سجل كل لاعبيه ركلاتهم بنجاح.