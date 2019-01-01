كلوب يسخر من انتقادات مركز محمد صلاح في الأشهر الأخيرة

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يسخر من الإدعاءات التي تقول إن صلاح يسجل أهدافًا أكثر وهو جناح مع الريدز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بما قدمه محمد صلاح رفقة فريقه أمام كريستال بالاس ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب الألماني وأكد خلالها أن النجم المصري قام بإنجاز كبير للغاية بوصوله للهدف رقم 50 في مسيرته بالدوري الإنجليزي.

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وقال كلوب: "ما فعله محمد صلاح أمام كريستال بالاس هو إنجازًا استثنائيًا من لاعب من الطراز العالمي، يا له من رقم مذهل أن يسجل 50 هدفًا بالدوري الإنجليزي".

وأضاف: "لقد سمعت أن عدد قليل فقط من النجوم سبقوه لهذا الرقم بسرعة أكبر منه، الآن شيرار ورود فان نيستلروي وأندي كول، لقد كانوا مهاجمون جيدون أيضًا".

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وأكمل بسخرية: "ربما كان يمكن لمحمد صلاح الوصول لهذا الرقم بسرعة أكبر لو لم أدفع به في مركز الجناح في العديد من المباريات" – في إشارة لما ناله هو بنفسه من انتقادات بعد تغييره لمركز النجم المصري".

واختتم تصريحاته: "لكننا في الوقت الحالي في موقف مريح للجميع، فهو يستفيد من طريقة لعب الفريق والجميع يستفيد من رغبته الواضحة في تسجيل الأهداف".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد أعتلى صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالأمس بعد أن سجل هدفين في فوز ليفربول بأربعة أهداف لثلاثة.