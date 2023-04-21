"لا يمكن أن نتحدث أربع لغات" .. يورجن كلوب ينتقد داروين نونيز ويكشف مركز ترينت أرنولد الجديد

مدرب ليفربول يتحدث في مؤتمر لقاء نوتنجهام المقبل

استغل يورجن كلوب، مدرب ليفربول، مؤتمر لقاء نوتنجهام المقبل لحساب الدوري لمناقشة الحالة الفنية لأبرز نجومه، وعلى رأسهم داروين نونيز، محمد صلاح، وترينت أليكساندر أرنولد.

وأصبح نونيز تحت المجهر مؤخراً مجدداً عقب معاناته التهديفية، بينما عاد صلاح للأضواء بعدما أصبح هداف المسابقة على صعيد التسجيل بالقدم اليسرى، وشغل أرنولد الحديث في الإعلام بسبب المطالبة بنقله للعب في خط الوسط للتغلب على معاناته الدفاعية.

وقال المدرب الألماني: "سنرى (بخصوص تغيير مركز أرنولد)، في كل مركز يلعب به يكون مهماً لنا للغاية، مركزه المتقدم يلائمه، الأمر ليس محسوماً بعد ولكن يمكنه تغطية عدة أماكن".

وعن صلاح: "رقم كبير الذي حطمه وتخطي أسطورة مثل فاولر، أعرف صلاح منذ مدة طويلة ومدى أهمية تلك الأرقام بالنسبة له، لذا أتمنى أن يساعده تحطيم هذا الرقم لتحقيق المزيد".

وحول نونيز: "يجب أن يتعلم الإنجليزية، لا يمكن أن يكون هناك أربع لغات يتم ترجمتها في التدريبات، هذا الأمر سيساعده ويساعدنا كثيراً، هو مثل الآلة ولكن في عامه الأول يمر بفترة من التأقلم بعد".