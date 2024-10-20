معلقًا على عمل يورجن كلوب مع ريد بول .. بيب جوارديولا: لا يمكن أن أتجه لتلك الخطوة!

الإسباني لديه تفكير مختلف عن الألماني..

علق الإسباني بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على خطوة المدرب الألماني السابق يورجن كلوب بالاتجاه لتولي منصب رئيس كرة القدم في شركة "ريد بول"، مؤكدًا أنه لن يتخذ تلك الخطوة في مسيرته أبدًا.

الألماني رحل عن تدريب ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي، وبينما أكد أنه لن يعود للعمل في التدريب مرة أخرى قبل أقل من عام، فاجأ الجميع بعمله مع ريد بول، التي تضم أندية لايبزيج، ريد بول يالزبورج، نيويورك ريد بولز وغيرها من الأندية، كرئيسًا لكرة القدم (تطوير طرق التدريب واللعب واستكشاف المواهب الشابة).

تلك الخطوة عرضت كلوب للكثير من الانتقادات، خاصةً من جماهير الأندية التي سبق تدريبها في المانيا كماينز وبوروسيا دورتموند.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما بالنسبة لجوارديولا فلا يرى نفسه نهائيًا في منصب تنفيذي بأحد الأندية، إذ قال للصحفيين: "أنا أحب العشب الأخضر، لا أحب أن أكون رجل الموقف (صاحب منصب إداري)، سأقوم بانتقاد مدربي كثيرًا!، لا يمكنني فعل ذلك".

وأضاف: "ما زلت أحب المجئ إلى مقر التدريب في الصباح للعمل، أحب عملي!، وهذا هو السبب الرئيس لكوني أعمل مدربًا. أفكر حاليًا في مواجهة ولفرهامبتون، وفي الرسائل التي عليّ أن أوجهها للاعبين، والصور التي يجب أن أراها، ونوعية التدريبات التي يجد أن أُعد لها، أريد أن أهزم ولفرهامبتون بشدة".

يذكر أن السيتي يلتقي بولفرهامبتون اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا - بتوقيت مكة المكرمة - ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الستيزينز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول "المتصدر"، فيما يحل ولفرهامبتون في المركز الـ19 (قبل الأخير) برصيد نقطة وحيدة.