"حلم إسقاط باريس سان جيرمان" .. الكشف عن سر استعانة ريد بول بيورجن كلوب!

سيكون مشرفًا على أندية الشركة

بعد الإعلان عن التعاقد مع يورجن كلوب، خرجت بعض التساؤلات حول طبيعة الدور الذي سيقوم به الألماني مع شركة "ريد بول" المعروفة بإنتاج مشروبات الطاقة.

كلوب أعلن الرحيل عن ليفربول بمنتصف الموسم الماضي، رافضًا الظهور في أي دور تدريبي جديد هذا الموسم لرغبته في الحصول على راحة من هذا المجال لمدة لا تقل عن عام واحد، ليعود في دور مختلف كمدير عالمي لكرة القدم بشركة ريد بول.

شبكة "RMCsport" قالت إن كلوب سيكون الرجل الرئيسي في خطوة الشركة للاستحواذ على نادي "إف سي باريس" الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الفرنسية بالتعاون مع رجل الأعمال برنارد أرنو الذي يستعد لشراء النادي.

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ومن المقرر أن توفر الشركة للألماني كافة الاحتياجات الخاصة لإحداث طفرة بالنادي تجعله منافسًا لعملاق العاصمة باريس سان جيرمان على مختلف المستويات، خاصة على الصعيد المحلي الذي يسيطر عليه الفريق لسنوات عديدة.

وأشارت إلى أنهم يريدون جعل الفريق المغمور منافسًا مباشرًا لباريس على المستوى المحلي، مع منح كلوب كافة الصلاحيات لاستخدام خبرته ورؤيته الطويلة في عالم كرة القدم لتطوير النادي.

ولن يكون كلوب مسؤولًا فقط عن باريس إف سي، حيث من المقرر إشرافه على جميع الأندية التابعة للشركة، مع التركيز بشكل أكبر على الحلم الجديد برسم معالم رؤية استراتيجية مستدامة للنادي الفرنسي.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية قالت إن عائلة "أرنو" ستحصل على حصة تبلغ حوالي 55% من أسهم نادي باريس من خلال شركتها القابضة "أجاتشي"، مع شراء حصة رئيس النادي بيير فيراتشي البالغة 30% في عام 2027، وحصول ريد بول على 15% المتبقية من الأسهم.