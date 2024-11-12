عقوبة أبدية .. إهانة يورجن كلوب تضع الحكم ديفيد كوت أمام السيناريو الأسوأ!

الكشف عن العقوبة المتوقعة

قد يواجه الحكم الإنجليزي ديفيد كوت تهمة سوء السلوك المشدد، بعد الفيديو المنسوب له وهو يوجه السباب إلى يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق.

الفيديو أثار حالة شديدة من الجدل على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه كوت وهو يسب كلوب بألفاظ بذيئة وخادشة للحياء، بسبب اتهامه له بالكذب في إحدى المباريات أمام بيرنلي في البريميرليج، كما تحدث عن رغبته المستمرة في تجنب الحديث معه بسب سلوكه.

رابطة الحكام الإنجليزية "PGMOL" قررت إيقاف كوت لحين التحقق من الأمر، ووفقًا للمؤشرات الحالية، فإن المقطع المنتشر قد ينهي مسيرته التحكيمية بالكامل، بسبب حجم التهمة الموجهة له.

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ومن جانبها قالت صحيفة "تايمز" إن تهمة "سوء السلوك المشدد" تشمل الإشارة سواء بشكل صريح أو ضمني، إلى العرق أو اللون أو الأصل أو الجنسية بطريقة مسيئة، لذلك الإشارة إلى جنسية كلوب في الفيديو تضع كوت في ورطة هائلة.

وأشارت إلى أنه لو ثبتت صحة التهمة الموجهة إلى ديفيد كوت، فقد يسفر الأمر عن عدم قيامه بتحكيم أي مباراة في كرة القدم مرة أخرى.

وفي سياق متصل قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحرمان نفس الحكم من إدارة أي مباراة خلال دوري الأمم الأوروبية، خلال فترة التوقف الدولي الحالي، انتظارًا لتحديد موقفه بعد انتهاء عملية التحقيقات.

جدير بالذكر أن مسيرة صاحب الـ42 سنة في البريميرليج بدأت منذ 2018، وأشرف السبت الماضي على مباراة ليفربول وأستون فيلا التي انتهت بفوز الريدز بثنائية نظيفة.